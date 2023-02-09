رئيس رابطة الأندية: هاتاي سبور ينسحب من الدوري التركي بعد الزلزال

أعلن علي كوج رئيس رابطة الأندية التركية لكرة القدم اليوم الخميس، انسحاب هاتاي سبور من دوري الأضواء المحلي عقب زلزال مدمر ضرب البلاد هذا الأسبوع.

ولا يزال الغاني كريستيان أتسو جناح هاتاي سبور في عداد المفقودين، على الرغم من أن نائب رئيس النادي قال في وقت سابق هذا الأسبوع إنه تم إنقاذه من تحت الأنقاض ونقل مصابا إلى مستشفى.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن المدير الرياضي للنادي تانر صفوت لا يزال مفقودا أو تحت الأنقاض.

وقال كوج في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بويوك أكشي إن "هاتاي سبور بعث رسالة. أبلغونا بأنهم لن يلعبوا أي مباريات بعد الآن هذا الموسم".

وأضاف "إذا كان غازي عنتاب يريد الانسحاب أيضا من الدوري، فإننا نعتزم الاستمرار مع 17 فريقا، بشرط أن تظل حقوق هذين الناديين محفوظة"، مضيفا أن غازي عنتاب لم يتخذ قرارا بعد.

وكانت منطقة غازي عنتاب قريبة من مركز الزلزال وتضررت بشدة.

ويحتل هاتاي سبور المركز 14 في الدوري التركي، بينما يحتل غازي عنتاب المركز العاشر.

وتأجل استئناف الدوري مرة أخرى، ومن المتوقع أن تعود عجلة المسابقة للدوران في الثالث من مارس/آذار.