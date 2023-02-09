إيقاف لاعب تنس مغربي مدى الحياة بعد تسجيله رقما قياسيا في التلاعب بنتائج المباريات

أعلنت الوكالة الدولية للنزاهة في التنس -اليوم الخميس- إيقاف اللاعب المغربي السابق يونس الرشيدي عن ممارسة أي نشاط متعلق بالرياضة مدى الحياة، بعد إدانته بالتلاعب في نتائج 135 مباراة، وهو أكبر عدد من المخالفات يرتكبها شخص واحد على الإطلاق.

وقالت الوكالة المستقلة إن اللاعب البالغ من العمر 36 عاما تورط في تلاعب بنتائج مباريات مع لاعبين جزائريين اثنين أوقفتهما الوكالة مؤخرا، وتم الكشف عن الحالات بعد تحقيقات لسلطات إنفاذ القانون بالتعاون مع المسؤولين في بلجيكا.

وأوضحت الوكالة -في بيان- "أصدرت قاضية مستقلة هذا الحكم بعد أن تم إثبات كافة التهم واكتشاف 135 مخالفة فادحة وفرضت غرامة قدرها 34 ألف دولار، إضافة إلى عقوبة الإيقاف مدى الحياة".

وهذا الحكم يمنع الرشيدي -الذي كان أعلى مركز له في تصنيف الزوجي التابع لاتحاد المحترفين 473 عالميا- نهائيا من اللعب أو التدريب أو حضور أي حدث للتنس ترعاه الجهات المسؤولة عن اللعبة.