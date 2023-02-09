المغربي بونو ينافس كوروتوا ومارتينيز على جائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الأربعاء قائمة مختصرة ونهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022، وقد ضمّت المغربي ياسين بونو.

وقال الفيفا عبر موقعه على الإنترنت إن القائمة المختصرة لأفضل حارس شملت 3 حراس هم: البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، والأرجنتيني إميليانو مارتينيز حارس أبطال العالم ونادي أستون فيلا الإنجليزي، إضافة إلى بونو حارس إشبيلية.

وعلى عكس كورتوا الذي تألّق مع ناديه لكن مشواره المونديالي توقّف في الدور الأول مع إقصاء منتخب بلجيكا، أسهم بونو بوصول المغرب إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المشاركات العربية والأفريقية، خصوصا عندما صدّ ركلتين ترجيحيتين أمام إسبانيا في ثمن النهائي.

أما مارتينيز فكان أيضا بطلا في الركلات الترجيحية عندما حمل حلم ليونيل ميسي ورفاقه على كاهله أمام هولندا في ربع النهائي وفرنسا في المباراة النهائية.

وتُمنح هذه الجائزة تكريما للأداء الاستثنائي للحراس في عالم كرة القدم بناء على تصويت مدربي وقادة المنتخبات الوطنية بالإضافة الى تصويت الجماهير ومجموعة مختارة من الصحفيين.

ويعلن الفيفا في وقت لاحق اليوم الخميس القائمتين النهائيتين للأسماء الثلاثة المرشحة لنيل جائزتي أفضل مدرب ومدربة عن فئتي الرجال والسيدات، ويكشف غدا الجمعة عن المرشحين الثلاثة لنيل جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة وجائزة بوشكاش لأجمل هدف.

وسيقيم الفيفا حفلا خاصا لتوزيع جوائز الأفضل في باريس يوم 27 فبراير/شباط الجاري.