أنشيلوتي غير سعيد: ريال مدريد لعب بالنار أمام الأهلي المصري

لم يكن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي سعيدا بأداء فريقه خلال الفوز 4-1 على الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمس الأربعاء، وقال إن بطل أوروبا لعب بالنار في مباراة كان يجب أن يحسمها مبكرا.

وبعدما سجل فينيسيوس جونيور وفيدريكو فالفيردي قبل وبعد الاستراحة، أهدر الريال العديد من الفرص لتوسيع الفارق، في وقت نجح فيه الأهلي في هز الشباك من ركلة جزاء نفذها علي معلول.

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا "عندما تقدمنا 2-صفر (في بداية الشوط الثاني) اعتقدنا أن المباراة انتهت وازدادت المراوغات. استرخى الفريق ولا يجب أن يحدث ذلك. في هذه البطولة أمام الريال الكثير ليخسره ولا شيء ليربحه".

وأضاع محمد مجدي (قفشة) فرصة التعادل للأهلي ليضع العملاق الإسباني في خطر.

ورغم إهدار لوكا مودريتش ركلة جزاء قبل 3 دقائق من النهاية، ضمن رودريغو والبديل أريباس انتصارا مريحا في الوقت بدل الضائع.

وأضاف المدرب الإيطالي "لم نفز بسهولة لكننا فزنا بطريقة جيدة. يجب أن نلعب جيدا مع الاحتفاظ بالتركيز حتى نهاية اللقاء، واجهنا دقائق قليلة صعبة حتى ركلة جزاء مودريتش".

وسيلعب الريال ضد الهلال السعودي في النهائي بالعاصمة المغربية الرباط يوم السبت المقبل بعد أن صعق بطل آسيا منافسه فلامنغو البرازيلي 3-2 في نصف النهائي.

وأكد أنشيلوتي التحاق المهاجم كريم بنزيمة والمدافع إيدر ميليتاو بالفريق اليوم الخميس استعدادا للنهائي، بعد غيابهما عن لقاء أمس لمواصلة العلاج في مدريد، وأوضح "لم يتعاف أي منهما بشكل تام، كريم (بنزيمة) بحالة جيدة، وتوجد شكوك أكبر حول ميليتاو. سنتخذ قرارات يوم الجمعة، غاب (داني) كارفاخال (عن لقاء الأهلي) بسبب الحمى و(ماركو) أسينسيو بسبب حمل عضلي زائد، واعتقد أن الثنائي جاهز لمباراة الهلال".