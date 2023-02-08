موسمها يسير من سيئ إلى أسوأ.. أُنس جابر تنسحب من بطولتي الدوحة ودبي للتنس

أعلنت التونسية أُنس جابر المصنفة الثالثة عالميا -اليوم الأربعاء- قرار الانسحاب من بطولتين لاتحاد محترفات التنس في الدوحة ودبي هذا الشهر، لإجراء جراحة بسيطة.

وأضافت اللاعبة البالغ عمرها 28 عاما على إنستغرام "بسبب وضعي الصحي قرر فريقي الطبي حاجتي لجراحة بسيطة لمساعدتي على العودة إلى الملاعب والأداء جيدا".

ولم تذكر اللاعبة التونسية التي حلّت وصيفة للبطلة في ويمبلدون وأميركا المفتوحة العام الماضي أي تفاصيل عن الجراحة أو سببها.

وقالت "سأضطر إلى الغياب عن بطولتين في الدوحة ودبي، وهذا يفطر قلبي".

وتابعت "أود أن أعرب عن أسفي لجميع المشجعين في الشرق الأوسط الذين انتظروا لقائي هناك، أعدكم بالعودة أكثر قوة وأفضل صحة".

وستقام بطولة قطر المفتوحة في الفترة من 13 إلى 18 الشهر الجاري، بينما ستقام بطولة دبي في الأسبوع التالي.

وخرجت أُنس من الدور الثاني لأستراليا المفتوحة الشهر الماضي بعد الخسارة أمام ماركيتا فوندروسوفا وصيفة بطلة فرنسا المفتوحة السابقة، وأجهشت بالبكاء بعد مغادرة الملعب.