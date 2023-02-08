مسعود أوزيل يساعد في إغاثة منكوبي زلزال تركيا

شارك النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب باشاك شهير التركي بحملة لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا وخلف آلاف القتلى والجرحى.

ونشر أوزيل ذو الأصول التركية على حساباته في مواقع التواصل صورا له وهو يرتب ويغلق صناديق المساعدات التي سترسل إلى المناطق المتضررة من الزلزال، وأرفقها بتعليق "معا يمكننا تحقيق أي شيء في الأوقات الصعبة".

والحملة التي يشارك فيها أوزيل أطلقها فريقه باشاك شهير الذي غرد على حسابه في تويتر "رئيس فريقنا جوكسل غوموشداغ ومجلس الإدارة واللجنة الفنية ولاعبو كرة القدم والموظفون حملوا صناديق المساعدات التي أعدوها لإرسالها إلى مواطنينا الذين تضرروا من الزلزال الذي خنق بلادنا".

وانتقل أوزيل (34 عاما) الصيف الماضي إلى باشاك شهير قادما من فنربخشة.

وسبق لأوزيل أن لعب لفرق شالكه وفيردر بريمن الألمانيين وريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي وفنربخشة التركي.

وشارك اللاعب مع الفريق في 4 مباريات فقط في الدوري التركي حتى الآن نتيجة الإصابة التي أفسدت موسمه الحالي.

ويمتد عقد أوزيل -الذي شارك مع المنتخب الألماني في الفوز بلقب كأس العالم 2014- مع باشاك شهير حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.