بعد الإعلان عن العثور عليه حيا تحت أنقاض زلزال تركيا.. هاتاي سبور يبحث عن لاعبه الغاني أتسو

لم يتمكن نادي هاتاي سبور التركي لكرة القدم حتى الآن من تحديد مكان نجمه الغاني كريستيان أتسو بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا أول أمس الاثنين.

وخلف الزلزال المدمر في تركيا وسوريا عشرات آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين تحت أنقاض آلاف المباني التي دُمرت بشكل كامل.

وأشارت معلومات وتقارير صحفية في اليومين الماضيين إلى أن أتسو خرج حيا من تحت الأنقاض ونقل إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج ويعاني من إصابة بقدمه اليمنى وصعوبات في التنفس.

وعلى عكس المعلومات المتداولة، ذكرت تقارير إخبارية أن أتسو الذي يلعب في نادي هاتاي سبور المنافس ببطولة الدوري التركي مفقود حتى الآن وهو ما ينطبق أيضا على تانر سافوت المدير الرياضي للنادي.

According to Ghana’s ambassador to Turkey there is no record of Christian Atsu being rescued after checks from the various hospitals.His club says it was a case of mistaken identity… meaning Atsu is still trapped in the rubble…Can’t even imagine what his family is going through pic.twitter.com/AItKMjSYWk

وكان مصطفى عزت نائب رئيس هاتاي سبور، نقل أخبارا إيجابية بشأن أتسو، حيث قال إن اللاعب الغاني "خرج مصابا من تحت الأنقاض".

ورغم ذلك، بقي القلق يساور الجميع بشأن حالة اللاعب -اليوم الأربعاء- في ظل عدم وجود تأكيد لهذا التحديث الذي أورده هاتاي سبور عند اتصال النادي بالمستشفى.

وفي بيان أوردته صحيفة "حرييت" التركية، قال جوربي قهوجي طبيب فريق هاتاي سبور "(قيل للنادي) إن اللاعب نقل إلى مستشفى دورتيول، وعندما وردت الأخبار، ذهبنا وبحثنا عنه، لكنه لم يكن موجودا".

Following yesterdays update from the club that, Christian had been pulled out alive, we are yet to confirm Christian’s whereabouts. As you can imagine, this continues to be a devastating time for his family and we are doing everything we can to locate Christian. pic.twitter.com/WKteG3l4cp

— Nana Sechere (@iAmNana7) February 8, 2023