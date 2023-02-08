الملايين تنهال على لاعبي الهلال السعودي بعد تأهلهم لنهائي مونديال الأندية

مكافآت بالملايين حصل عليها لاعبو الهلال السعودي بعد تأهله لنهائي مونديال الأندية على حساب فلامنغو البرازيلي، وملايين أخرى تنتظره في حال الفوز باللقب.

وكان "الزعيم" بطل آسيا هزم الفريق البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 3-2 في نصف نهائي البطولة الذي أقيم في مدينة طنجة المغربية.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للثنائي لوسيانو فييتو وسالم الدوسري، حيث حصل فييتو بنفسه على ضربتي جزاء للفريق السعودي، وتكفل الدوسري بترجمتهما إلى هدفين، كما صنع الدوسري الهدف الثالث لزميله الأرجنتيني، فيما أحرز بيدرو هدفي بطل كأس ليبرتادوريس.

وغرد حساب وزارة الرياضة السعودية أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية قدم "مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية".

سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يُقدِّم مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 🇸🇦 — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 7, 2023

بدوره، أعلن الأمير الوليد بن طلال العضو الشرفي في مجلس إدارة الهلال منح مليون ريال لكل لاعب، مع إضافة مليون آخر في حالة الفوز بالنهائي.

وغرد رجل الأعمال "هديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب، وفي حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب".

نبارك لممثل وطننا 🇸🇦 #كبير_آسيا نادي #الهلال وصوله #العالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل #كأس_العالم_للأندية أو الثاني عالمياً. وهديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب. وفي حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب. — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 7, 2023

وبات الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق آسيوي وعربي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بعد كاشيما أنتلرز الياباني (2016)، والعين الإماراتي (2018)، والرجاء البيضاوي المغربي (2013).

كما أصبح الهلال أكثر الأندية الآسيوية تسجيلا للأهداف في مونديال الأندية بإجمالي 14 هدفا متخطيا إنجاز كاشيما أنتلرز الذي أحرز 13 هدفا.

وبات الدوسري أول لاعب آسيوي ينجح في هز الشباك خلال 3 نسخ مختلفة لمونديال الأندية، حيث سبق له التسجيل في شباك الجزيرة الإماراتي خلال الفوز الساحق للهلال 6-1 في نسخة 2021، كما سجل في شباك فلامنغو خلال لقاء الفريقين بنسخة 2019.

وقد يشهد المغرب -السبت المقبل- أول مباراة نهائية في مونديال الأندية بين فريقين عربيين، حيث سيلتقي الهلال في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي بين الأهلي المصري وصيف بطل أفريقيا وريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

وسيلعب فلامنغو على المركز الثالث في اليوم ذاته مع الخاسر من مواجهة الليلة.

وثأر الهلال من فلامنغو الذي تغلب على "الزعيم" الهلالي 3-1 في مواجهتهما السابقة في نصف نهائي نسخة 2019 من مونديال الأندية.