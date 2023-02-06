رياضة

إيقاف للأنشطة ومناشدات للمدربين.. الرياضة التركية تنعى ضحايا الزلزال وتدعو لمساعدة المتضررين

VAN, TURKEY - OCTOBER 25: Rescue team is searching for the wounded under the debris aftter the earthquake on October 25, 2011 in Van, Turkey. It is 604 killed and 4152 injured in Van Earthquake.; Shutterstock ID 148947701; purchase_order: ajnet; job: ; client: ; other:
طواقم الإنقاذ تعمل على إنقاذ المصابين وإخراج الجثث من تحت الأنقاض التي خلفها زلزال تركيا (شترستوك)
6/2/2023

نعت الاتحادات والأندية الرياضية التركية بمختلف أنشطتها، ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مدن جنوب تركيا فجر اليوم الاثنين، وخلف مئات القتلى والمصابين، ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة التركية إيقاف الأنشطة الرياضية كافة في البلاد حتى إشعار آخر، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات في منطقة بازارجيك في كهرمان مرعش وأثر على 10 مقاطعات أخرى.

وقال وزير الشباب والرياضة، محمد قصاب أوغلو، عبر حسابه على تويتر: "تعليق جميع الأنشطة الرياضية المحلية في تركيا حتى إشعار آخر، وجميع وحداتنا ذات الصلة في حالة تأهب بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ".

 

وشارك الاتحاد التركي لكرة القدم في النعي، قائلا: "علمنا ببالغ الأسى وقوع ضحايا في الزلزال الذي شعر به العديد من المحافظات، مثل هاتاي وغازي عنتاب وأضنة وعثمانية وديار بكر وملاطية وشانلي أورفا. رحم الله مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم، ونعرب عن تعازينا لأسر وأقارب الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

بدوره، نعى نادي بيشكتاش عبر حسابه على تويتر، ضحايا الزلزال، داعيا الشعب التركي إلى التبرع بالدم في جميع أنحاء تركيا خلال اليوم لتلبية الاحتياجات التي قد تحدث في منطقة الزلزال.

https://twitter.com/Besiktas/status/162251477798868992

أما اتحاد التنس التركي فشارك في محاولات المساعدة التي ممكن أن يقدمها الناس للمتضررين من الزلزال.

وقال عبر حسابه على تويتر: "من أجل دعم مواطنينا المتضررين من الزلزال الذي تأثر به كهرمان مرعش والمحافظات المجاورة، يمكنكم إرسال مواد مثل المعاطف الشتوية، والملابس الرياضية والأحذية إلى عناوين اتحادنا أدناه. سيتم تسليم المواد للمتضررين من الزلزال".

وتمنت اللجنة الأولمبية التركية الرحمة للأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال، والشفاء العاجل للمصابين. وشاركت كذلك اتحادات كرة السلة وكرة الطائرة والتايكوندو وغيرها من الأندية التركية في النعي، معبرين عن حزنهم على الضحايا وتعاطفهم مع ذويهم.

مناشدات مدرب هاتاي سبور وزوجته

ونعى الكثير من الأندية والمدربين ونجوم كرة القدم ضحايا الزلزال، وتداولت منصات تركية مقطع فيديو لمدرب هاتاي سبور فولكان ديميريل وهو يناشد بالمساعدة لضحايا الزلزال في محافظة هاتاي وأنطاكية وغيرهم من المتضررين.

https://www.instagram.com/1volkandemirel/

وظهر ديميريل في بث مباشر عبر صفحته بإنستغرام وهو يوجه مناشدته ولم يتمالك نفسه خلال حديثه إذ ذرف دموعه وهو يطلب المساعدة.

كما انفجرت زينب سيفر ديميريل، زوجة مدرب هاتاي سبور، في البكاء وهي تطالب بمساعدة العالقين تحت الأنقاض إثر الزلزال الذي ضرب ولايتهم.

وقالت ديميريل في مقطع فيديو نشرته عبر ستوري حسابها في إنستغرام: "لا يمكننا الوصول إلى أقاربنا"، مطالبة بفعل أي شيء من أجل مساعدة الضحايا.

 

المصدر : وكالة سند