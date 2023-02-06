إيقاف للأنشطة ومناشدات للمدربين.. الرياضة التركية تنعى ضحايا الزلزال وتدعو لمساعدة المتضررين

نعت الاتحادات والأندية الرياضية التركية بمختلف أنشطتها، ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مدن جنوب تركيا فجر اليوم الاثنين، وخلف مئات القتلى والمصابين، ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة التركية إيقاف الأنشطة الرياضية كافة في البلاد حتى إشعار آخر، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات في منطقة بازارجيك في كهرمان مرعش وأثر على 10 مقاطعات أخرى.

وقال وزير الشباب والرياضة، محمد قصاب أوغلو، عبر حسابه على تويتر: "تعليق جميع الأنشطة الرياضية المحلية في تركيا حتى إشعار آخر، وجميع وحداتنا ذات الصلة في حالة تأهب بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ".

Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 6, 2023

وشارك الاتحاد التركي لكرة القدم في النعي، قائلا: "علمنا ببالغ الأسى وقوع ضحايا في الزلزال الذي شعر به العديد من المحافظات، مثل هاتاي وغازي عنتاب وأضنة وعثمانية وديار بكر وملاطية وشانلي أورفا. رحم الله مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم، ونعرب عن تعازينا لأسر وأقارب الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. pic.twitter.com/AZ0WxDlAX0 — TFF (@TFF_Org) February 6, 2023

بدوره، نعى نادي بيشكتاش عبر حسابه على تويتر، ضحايا الزلزال، داعيا الشعب التركي إلى التبرع بالدم في جميع أنحاء تركيا خلال اليوم لتلبية الاحتياجات التي قد تحدث في منطقة الزلزال.

https://twitter.com/Besiktas/status/162251477798868992

أما اتحاد التنس التركي فشارك في محاولات المساعدة التي ممكن أن يقدمها الناس للمتضررين من الزلزال.

وقال عبر حسابه على تويتر: "من أجل دعم مواطنينا المتضررين من الزلزال الذي تأثر به كهرمان مرعش والمحافظات المجاورة، يمكنكم إرسال مواد مثل المعاطف الشتوية، والملابس الرياضية والأحذية إلى عناوين اتحادنا أدناه. سيتم تسليم المواد للمتضررين من الزلزال".

#Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak adına kışlık mont, eşofman, bot gibi malzemeleri Federasyonumuzun aşağıda yer alan adreslerine gönderebilirsiniz. Malzemeler depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. pic.twitter.com/Mc8u1gzMyn — Tenis Federasyonu (@TTForgtr) February 6, 2023

وتمنت اللجنة الأولمبية التركية الرحمة للأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال، والشفاء العاجل للمصابين. وشاركت كذلك اتحادات كرة السلة وكرة الطائرة والتايكوندو وغيرها من الأندية التركية في النعي، معبرين عن حزنهم على الضحايا وتعاطفهم مع ذويهم.

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel sosyal medya üzerinden yardım isterken gözyaşlarına hakim olamadı: "İnsanlar enkaz altında, yardım edin!" pic.twitter.com/aGLkRzDhqE — ENSONHABER (@ensonhaber) February 6, 2023

مناشدات مدرب هاتاي سبور وزوجته

ونعى الكثير من الأندية والمدربين ونجوم كرة القدم ضحايا الزلزال، وتداولت منصات تركية مقطع فيديو لمدرب هاتاي سبور فولكان ديميريل وهو يناشد بالمساعدة لضحايا الزلزال في محافظة هاتاي وأنطاكية وغيرهم من المتضررين.

https://www.instagram.com/1volkandemirel/

وظهر ديميريل في بث مباشر عبر صفحته بإنستغرام وهو يوجه مناشدته ولم يتمالك نفسه خلال حديثه إذ ذرف دموعه وهو يطلب المساعدة.

كما انفجرت زينب سيفر ديميريل، زوجة مدرب هاتاي سبور، في البكاء وهي تطالب بمساعدة العالقين تحت الأنقاض إثر الزلزال الذي ضرب ولايتهم.

وقالت ديميريل في مقطع فيديو نشرته عبر ستوري حسابها في إنستغرام: "لا يمكننا الوصول إلى أقاربنا"، مطالبة بفعل أي شيء من أجل مساعدة الضحايا.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/VhFmO1PNWU — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) February 6, 2023

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 6, 2023

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifa dileriz. pic.twitter.com/b5rbEHhZhS — TMOK | #TeamTürkiye 🇹🇷 (@TMOK_Olimpiyat) February 6, 2023

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. — Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) February 6, 2023