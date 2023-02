هدية خاصة من سبورتينغ وفرصة لتذكر أجمل أهدافه.. التهاني تنهال على رونالدو في عيد ميلاده الـ38

انهالت التهاني على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أندية وأغلب الدوريات الأوروبية الكبرى بمناسبة عيد ميلاده الـ38، الذي يوافق اليوم الخامس من فبراير/شباط، وذلك رغم رحيله عن ملاعب أوروبا ووجوده حاليا مع نادي النصر السعودي.

ويبدو أن ما فعله رونالدو في أوروبا لن يُنسى بسهولة، حيث حقق العديد من الألقاب الجماعية والفردية مع أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، وحطم الكثير من الأرقام القياسية في الملاعب الأوروبية طوال مسيرته، التي ما زالت مستمرة ولكن خارج القارة الأوروبية.

وقدّم سبورتينغ لشبونة البرتغالي هدية خاصة إلى رونالدو بمناسبة عيد ميلاده، حيث أهداه صندوقا تذكاريا يحتوي على قميص الفريق وبعض القطع الرمزية التي تزينت بصورة "الدون" عندما كان لاعبا للفريق.

أما الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا فنشر صورة رونالدو مع أول لقب "تشامبيونزليغ" حققه عندما كان لاعبا لمانشستر يونايتد، وهنأه بعيد ميلاده من خلال مشاركة مقطع فيديو لأجمل لحظات رونالدو في البطولة الأوروبية العريقة بقميص الشياطين الحمر.

ونشر حساب بطولة أمم أوروبا عبر تويتر، فيديو لأجمل الأهداف التي سجلها رونالدو مع البرتغال في البطولة، معلقا عليه "أعظم هداف في تاريخ كرة القدم الدولية للرجال، كريستيانو رونالدو شيء آخر".

وهنأت دوريات أوروبية لعب فيها رونالدو مثل الدوري الإيطالي والدوري الإسباني، النجم البرتغالي أيضا في عيد ميلاده.

وعلى الصعيد العربي والدولي، قال الحساب الرسمي لكأس العالم -التابع للفيفا- عن البرتغالي في يوم ميلاده "واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة على الإطلاق، عيد ميلاد سعيد رونالدو".

ووجه الدوري السعودي لكرة القدم تهنئة خاصة لرونالدو عبر حسابه الرسمي الناطق بالإنجليزية على موقع تويتر.

يذكر أن قائد المنتخب البرتغالي، رحل عن أوروبا نهاية العام الماضي بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي قبل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، وأعلن النصر السعودي عن تعاقده مع رونالدو بعد نحو 10 أيام من انتهاء المونديال.

Happy Birthday to 2004 FA Cup winner @Cristiano! 🥳

Where does CR7 rank amongst the best players to ever feature in the #EmiratesFACup? 👀 pic.twitter.com/NWEd713dpK

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 5, 2023