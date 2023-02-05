"من أي كوكب أنت يا فيكاريو؟".. شاهد- حارس إمبولي يبهر بتصد ثلاثي مذهل في الكالتشيو

أبهر غوليلمو فيكاريو حارس مرمى نادي إمبولي المتابعين بتصديه لهجمة ثلاثية من لاعبي روما في الدوري الإيطالي أمس السبت.

وحصدت لقطة التصدي التي تألق فيها الحارس البالغ من العمر 26 أكثر من مليون مشاهدة، وظهر فيها فيكاريو وهو ينقذ مرماه من هدف محقق في 3 تسديدات متتالية من لاعبي روما، وتألق بردة فعل مذهلة لحظة تصديه للكرة.

وجاءت اللقطة مع مطلع الشوط الثاني والنتيجة تشير لتقدم روما بهدفين مقابل لا شيء، حين سدد باولو ديبالا كرة قوية بيساره نحو المرمى تصدى لها فيكاريو لترتد أمام جيانلوكا مانشيني الذي سددها ثم تصدى لها الحارس الإيطالي، ثم ارتدت مرة أخرى أمام المهاجم تامي أبراهام الذي سددها برأسه إلا أن فيكاريو أنقذها بقدمه رغم أنه كان ساقطا أرضا من ارتداد التصدي الثاني للكرة.

وعبّر الدوري الإيطالي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عن دهشته من تصديات الحارس الثلاثة في هجمة واحدة، حيث نشر فيديو اللقطة معلقا عليها "من أي كوكب أنت يا فيكاريو؟".

وتفاعل الحساب الرسمي لنادي إمبولي مع اللقطة، وغرّد لحظة التصدي أثناء سير المباراة متغنيا بردة فعل حارسه في اللقاء الذي انتهى بفوز روما 2-0.