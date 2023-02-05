فوز الأهلي على سياتل الأميركي.. هل نكأ جراح الزمالك؟

عاشت جماهير النادي الأهلي المصري ليلة الأحد فرحة كبيرة بعد بلوغ فريقهم دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، لكن فرحتهم الكبرى يبدو أنها لم تكن بالفوز بحد ذاته، بل لأن الفوز جاء بطريقة مكنتهم من فتح جرح غريمهم التقليدي الزمالك.

وتمكن الأهلي من الفوز على سياتل الأميركي في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، وكادت تنتهي بالتعادل بالسلبي، قبل أن يحرز اللاعب محمد مجدي (قفشة) هدف الفوز في الدقيقة 88 وبنفس الطريقة التي أحرز بها هدف الفوز على الزمالك في نهائي بطولة أفريقيا 2020.

فقد سدد "قفشة" الكرة من خارج منطقة الجزاء لترتطم بالعارضة قبل أن تعود إليه ويسددها مجددا لتسكن الشباك هذه المرة. كما حدث في مباراة الزمالك قبل 3 سنوات.

حلقة (2023/2/5) من برنامج شبكات رصدت ردود فعل المصريين على هذا التكرار للهدف المعروف بـ"القاضية ممكن"، والتي عجّت بها مواقع التواصل بعد المباراة.

أحد المغردين يدعى بينوا قال "أفشة شكله مرضاش يحطها من أول مرة، استنى ترجع من مدافع الفرقة التانية عشان يعيد إحياء أحلى حاجه حصلت في تاريخ الأهلي".

في حين قال أحمد عبد الباسط "أنا الوحيد في العالم اللي عشت مرارة القاضية بالمصري وبالأميركي"، أما عاصم حفظي فغرد "مدرب سياتل نحن ليس أول فريق يأخذ القاضية من قفشه لقد فعلها قبل ذلك في غريمه نادي الزمالك".

في المقابل، لم يفوّت مشجعو الزمالك الفرصة للتعليق على نتيجة المباراة، حيث قلل ماهر حنا من إنجاز الأهلي قائلا "كومبارس أفريقيا يتخطى الكومبارس اللي ترتيبه 11 في أميركا علشان يقابل ريال مدريد في نص نهائي كأس الأندية المجهولة.. تمنيت صعوده وحدث كويس كده يرجعو بقى مقهورين ومفيصين".

يذكر أن اللاعب محمد مجدي قفشة حصل على لقب رجل المباراة بعد تسجيله الهدف الحاسم الذي أوصل الأهلي لنصف النهائي، وعلق على الهدف قائلا إن المهم هو فوز الأهلي وليس الهدف.

كما هنأ فريق سياتل النادي الأهلي بعد انتهاء المباراة، وكتب على تويتر "كان شرفا اللعب مع النادي الأهلي في أول مباراة في كأس العالم للأندية.. حظا موفقا في باقي المشوار".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي ريال مدريد الإسباني بطل القرن الأوروبي وأكثر الأندية فوزا بهذه البطولة، في مباراة نصف النهائي الأربعاء المقبل.

يشار إلى أن الأهلي المصري هو صاحب أكبر عدد بطولات قارية في القارة الأفريقية بـ143 لقبا، وهو متفوق على برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول ويوفنتوس من حيث عدد الألقاب.