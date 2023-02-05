في انتظار قرار من المحكمة.. إلغاء مباراة في الدوري اليوناني بسبب اختلاف ارتفاع المرميين

ألغيت مباراة المتصدر أيك أثينا أمام أتروميتوس في الدوري اليوناني لكرة القدم، بعدما تأكد الحكام من وجود اختلاف بين ارتفاع المرميين.

وقبل انطلاق المباراة بلحظات، قام الحكام بقياس الارتفاع بعد اعتراض أيك أثينا (الفريق الضيف).

وقال النادي إنه اكتشف الاختلاف في ارتفاع المرميين بعدة سنتيمترات في أثناء فحص الملعب قبل بداية المباراة.

وبالرغم من المحاولات وتأجيل المباراة لمدة ساعة ونصف الساعة، فإن المشكلة لم تحل.

وستحدد محكمة يونانية رياضية الموعد الجديد للمباراة.

يذكر أن المادة الأولى من قانون كرة القدم (ميدان اللعب) تنص على أن المسافة بين القائمين من الداخل هي 7.32 أمتار، وهو ما يعادل 8 ياردات، وارتفاع الحافة السفلية للعارضة والأرض 2.44 متر، وهو ما يعادل 8 أقدام.

كما نصت المادة على أن سمك القائمين يجب أن يكون مساويا لسمك خط المرمى، بحيث لا يزيد على 12 سنتيمترا (5 بوصات).

ولا يسمح لأي فريق أو جهة تغيير مقاسات المرمى في المباريات الرسمية، باستثناء عدة حالات حددها قانون كرة القدم، وهي مباريات الناشئين، وقدامى اللاعبين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والبراعم فقط.