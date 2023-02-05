غوارديولا لهالاند: شاهد كين للتعلم

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن مهاجمه إيرلينغ هالاند يمكنه أن يتطور عبر مشاهدة نظيره هاري كين والتعلم من هداف توتنهام هوتسبير، قبل أن يزور حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منافسه اللندني اليوم الأحد.

وأحرز الدولي النرويجي صاحب الـ 22 عاما ثلاثيته الرابعة في الدوري هذا الموسم خلال فوز سيتي 3-صفر على ولفرهامبتون واندررز الأسبوع الماضي، ليرفع رصيده إلى 25 هدفا في 19 مباراة مع استمرار انطلاقته المذهلة بالمسابقة.

لكن غوارديولا يرى أن هالاند يمكنه التحسن في جميع جوانب اللعبة بدراسة لاعبين آخرين مثل كين الذي أصبح هداف توتنهام عبر التاريخ متساويا مع جيمي غريفز.

وأضاف المدرب الإسباني "من الصفات التي أدهشتني في إيرلينغ إدراكه أنه يمكنه التطور في العديد من الجوانب.. متأكد أنه ربما إذا شاهد هاري كين، ولكن ليس هاري فقط بالضرورة، يمكنه دراسة لاعبين آخرين أيضا، أفضل شيء يمكن أن يفكر به في سنه وإلا يصبح الأمر مملا".

وأحرز كين 16 هدفا في الدوري، آخرها في الفوز بهدف نظيف على فولهام يوم الاثنين، ليعادل الرقم القياسي للراحل غريفز برصيد 266 هدفا مع النادي.

وتابع غوارديولا "يبقى هاري كين من أفضل المهاجمين الذين شاهدتهم في حياتي، يا له من لاعب استثنائي، أرقامه تدلل على ذلك، وأكبر من ذلك جودته.. عدم فوزه بلقب لا يعني أنه ليس لاعبا جيدا، اعتقد أنه أثبت براعته بالفعل".

وحول "السيتيزنز" تأخره بهدفين إلى فوز 4-2 على توتنهام في ملعب "الاتحاد" الشهر الماضي، ويحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة بفارق 5 نقاط خلف أرسنال، بينما يملك توتنهام خامس الترتيب 36 نقطة.