مايوركا يهزم ريال مدريد ويمنح برشلونة فرصة الابتعاد في صدارة الدوري الإسباني

تلقى ريال مدريد خسارة جديدة بهزيمته أمام مضيفه ريال مايوركا، ومنح الفرصة لغريمه التقليدي برشلونة للابتعاد في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وضمن مباريات المرحلة 20 من الليغا، سافر النادي الملكي لمواجهة مايوركا، في ظل غيابات كثيرة في صفوفه بسبب الإصابة، وفي مقدمتهم القائد وقلب الهجوم كريم بنزيمة والمدافع إيدير ميليتاو.

وتضاعفت معاناة ريال مدريد بإصابة الحارس تيبو كورتوا قبل لحظات من بداية المباراة، واستنجد المدرب كارلو أنشيلوتي بالحارس البديل أندريه لونين لخوض المباراة.

ودخل مايوركا المباراة بنية تحقيق تقدم مبكر على ريال مدريد، وهو ما تحقق في الدقيقة 13 بهدف سجله المدافع ناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه.

وأمام التكتل الدفاعي لمايوركا، لم يجد ريال مدريد حلا للعودة في اللقاء، في ظل تسرع وعشوائية في أداء الفريق.

وأهدر ماركو أسنسيو ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 60 بعد عرقلة البرازيلي فينيسيوس جونيور داخل منطقة العمليات.

حارس مايوركا راجكوفيتش يحبط محاولة ريال مدريد بالعودة ويتصدى لركلة جزاء أسينسيو#الدوري_الاسباني #ريال_مدريد pic.twitter.com/Q2WO869B2J — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 5, 2023

وأجرى أنشيلوتي 4 تغييرات في الشوط الثاني، واستنجد بأصحاب الخبرة مثل لوكا مودريتش وتوني كروس، غير أن النتيجة لم تتغير وانتهى اللقاء بتلقي ريال مدريد الخسارة الثالثة في الموسم الحالي بالدوري الإسباني.

وتجمد رصيد النادي الملكي عند 45 نقطة في المركز الثاني على بعد 5 نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي قد يوسع الفارق إلى 8 نقاط في حال فوزه في وقت لاحق اليوم الأحد على إشبيلية.

من جانبه، رفع مايوركا رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر.

ويستعد ريال مدريد للسفر إلى المغرب لخوض كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن يواجه الأهلي المصري في نصف النهائي الأربعاء المقبل.