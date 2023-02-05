شاهد.. لاعب أتلتيكو مدريد يحتفل بهدفه بعد استبداله

في الدقيقة الـ61 من تعادل أتلتيكو مدريد وخيتافي 1-1 في المرحلة الـ20 من الدوري الإسباني، اسبتدل الأرجنتيني أنخيل كوريا وحلّ يانيك كاراسكو مكانه، لكن قبل هذا التبديل حصل أمر لا يتكرر كثيرا في كرة القدم.

وقبل دقيقة من استبداله، سجل كوريا هدف التقدم لفريقه، غير أن الحكم رفض الهدف بداعي التسلل ثم طلب إجراء التبديل، وبعد ذلك نبه حكم تقنية الفيديو (فار) الحكم الرئيسي أن الهدف شرعي ويجب احتسابه ليحتفل كوريا بالهدف على مقاعد البدلاء.

وبعد 13 دقيقة، أفسد إنيس أونال فرحة الدولي الأرجنتيني وزملائه بهدف التعادل لخيتافي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ83.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط خلف ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث، وبفارق 10 نقاط خلف ريال مدريد الوصيف، في حين يتصدر برشلونة ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة.

على الجانب الأخر، رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير).