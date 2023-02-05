بعد مونديال قطر.. مشاحنة جديدة بين ميسي ولاعب هولندي في الدوري الفرنسي

في الدقيقة 68 من فوز سان جيرمان على تولوز 2-1 في الدوري الفرنسي لكرة القدم، حدث سجال بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وأحد لاعبي الفريق المنافس، وللمصادفة أنه هولندي ويدعى برانكو فان دن بومان.

وفي كرة مشتركة بينهما، تدخل بومان بطريقة قاسية كان يمكن أن تؤدي إلى إصابة خطيرة، ولكن "البولغا" الذي سقط أرضا وقف وسأل بومان "ماذا تفعل؟".

وكان ميسي قاد الفريق الباريسي لفوز صعب على تولوز بتسجيله هدف الفوز، ليبتعد بالصدارة بفارق 8 نقاط عن مرسيليا صاحب المركز الثاني.

وذكر هذا السجال جماهير كرة القدم بحادثة وقعت بين الدولي الأرجنتيني وووث ويغهورست مهاجم مانشستر يونايتد ومواطن بومين.

وعرف ويغهورست بأنه بـ "عدو ميسي" بعد المشاحنة الشهيرة التي وقعت بينهما عقب مباراة ربع نهائي كأس العالم الأخيرة في قطر.

وتعرض ويغهورست لهجوم "شرس" من ميسي بعد المباراة، عندما خاطبه بالعبارة الشهيرة "إلى ما تنظر أيها الغبي؟ ارحل أيها الغبي؟" وهو يدلي بتصريح لقناة أرجنتينية.

بعد المباراة، عبر اللاعب الهولندي عن صدمته واستغرابه من ردة فعل ميسي، وقال حينها "أردت مصافحته بعد المباراة، لكنه ضرب يدي ولم يرغب في التحدث معي".