السنغال تهزم الجزائر وتتوّج بكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين

توّج منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، بعد فوزه على منتخب الجزائر بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي جرت السبت بملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائرية.

ولم يستطع المنتخبان حسم المواجهة في وقتها الأصلي، واحتكما إلى شوطين إضافيين لم تتغير خلالهما النتيجة، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب السنغال بنتيجة 5-4.

وأهدر أيمن محيوس وأحمد قندوسي ركلتي ترجيح للمنتخب الجزائري، ليفشل الفريق الذي يقوده المدرب مجيد بوقرة في تحقيق حلم التتويج باللقب لأول مرة في تاريخ البطولة، بعد مشوار مميز في المباريات السابقة، حيث حقق 5 انتصارات متتالية من دون أن تستقبل شباكه أي هدف.

وحقق منتخب السنغال لقب البطولة لأول مرة في تاريخه، وانضم لمنتخبات المغرب والكونغو وتونس وليبيا التي توجت باللقب في النسخ السابقة من البطولة التي انطلقت عام 2009 وتقام مرة كل عامين.