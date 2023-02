تخلوا عن البدل والفساتين وحظروا قمصان كرة القدم.. قواعد جديدة لملابس جماهير سباقات الخيول تثير الغضب في إنجلترا

أعلن منظم بعض أكبر سباقات الخيول في إنجلترا وقف فرض قواعد اللباس في أنشطته بهدف جعل حضورها في متناول عدد أكبر من الناس وتعزيز التنوع فيها، إلا أن هذا القرار أحدث صدمة في صفوف المتشددين في التمسك بالتقاليد.

وبات نادي "The Jockey Club" الذي يقيم 15 سباقًا، من بينها سباقات تشلتنهام وإينتري وإيبسوم، يشجع زواره على ارتداء ملابس توفّر لهم شعورًا "بالراحة والثقة"، مشيرًا إلى أن لهذا التغيير "مفعولًا فوريًّا".

درجت العادة على إلزام الرجال من جمهور بعض السباقات وضع ربطة عنق وارتداء سترة بدلة، في حين ترتدي النساء فستانًا أو تنورة أو سروال بدلة مع قبعة.

