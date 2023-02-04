تخلوا عن البدل والفساتين وحظروا قمصان كرة القدم.. قواعد جديدة لملابس جماهير سباقات الخيول تثير الغضب في إنجلترا

أعلن منظم بعض أكبر سباقات الخيول في إنجلترا وقف فرض قواعد اللباس في أنشطته بهدف جعل حضورها في متناول عدد أكبر من الناس وتعزيز التنوع فيها، إلا أن هذا القرار أحدث صدمة في صفوف المتشددين في التمسك بالتقاليد.

وبات نادي "The Jockey Club" الذي يقيم 15 سباقًا، من بينها سباقات تشلتنهام وإينتري وإيبسوم، يشجع زواره على ارتداء ملابس توفّر لهم شعورًا "بالراحة والثقة"، مشيرًا إلى أن لهذا التغيير "مفعولًا فوريًّا".

ما هي ملابس جماهير سباقات الخيل؟

درجت العادة على إلزام الرجال من جمهور بعض السباقات وضع ربطة عنق وارتداء سترة بدلة، في حين ترتدي النساء فستانًا أو تنورة أو سروال بدلة مع قبعة.

Once again, a completely out of touch, wrong headed call in the name of “inclusivity” .

https://t.co/gbhPm34Zb6 — Petronella Wyatt (@PetronellaWyatt) February 2, 2023

وشدد مدير النادي نيفِن تروسدايل -في بيان- على أن "سباقات الخيل كانت على الدوام رياضة يحبها الناس من كل الأوساط، ومن الأهمية بمكان أن تكون متاحة للجميع"، وأن يكون جمهورها "متنوعًا".

وأضاف "نأمل أن نسهم من خلال عدم فرض قواعد على الناس، في ما يتعلق بالملابس التي يمكن ارتداؤها أو عدم ارتدائها، في تأكيد كون السباق للجميع". ورأى أن "الناس يستمتعون أكثر عندما يشعرون بالراحة".

أما الاستثناءات الوحيدة فهي حظر ارتداء فساتين أو أزياء "مسيئة" أو مبتذلة أو قمصان كرة القدم.

وأوضح تروسدايل أن هذا التغيير "لا يعني طبعًا (…) أن النادي يثني الناس عن ارتداء ملابس أنيقة في السباقات إذا شاؤوا"، بل هو "يتيح للناس الاختيار".

غير أن قرار النادي لم يعجب صحيفة "ذي ديلي تلغراف" (The Daily Telegraph) المحافِظة التي كتبت في عددها الصادر الجمعة أن "أيام السباقات كانت منذ أكثر من 200 عام فرصة مثالية للمشاهدين لعرض ملابسهم الأكثر أناقة وروعة"، منبّهة إلى إمكان اختفاء الملابس التقليدية كالقبعات العالية والبدلات المكونة من 3 قطع.