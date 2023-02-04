شاهد- الأهلي المصري يتأهل لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

حقق الأهلي المصري فوزا ثمينا على سياتل الأميركي 1-صفر، وخطف بطاقة العبور لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في المغرب.

وبدت المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي، عندما أطلق محمد مجدي (قفشة) تسديدة رائعة ارتدت من العارضة وأبعدها دفاع الفريق الأميركي، الذي يشارك في البطولة لأول مرة، لتعود إلى لاعب الأهلي ليسددها وتصطدم بأحد المدافعين إلى داخل المرمى قبل دقيقتين من النهاية.

د88' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق افشة الأهلي المصري 1 × 0 سياتل ساوندرز الأمريكي ⁧#كأس_العالم_للأندية⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/fONOM3PLJv — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 4, 2023

وبذلك يصعد الأهلي، الذي يشارك في البطولة بصفته وصيف بطل أفريقيا الوداد الذي يستضيف البطولة، إلى الدور نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

ويلعب الأهلي ضد ريال مدريد بطل أوروبا مساء الأربعاء المقبل.

🔚 الأهلي المصري يتجاوز سياتل ويتأهل لنصف النهائي لمواجهة ريال مدريد 🏆 ⁧#كأس_العالم_للأندية⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/WIpsUtoaRb — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 4, 2023

وكان الهلال السعودي قد تفوق بركلات الترجيح على الوداد في وقت سابق بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1، وتأهل النادي السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا لمواجهة فلامنغو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل.