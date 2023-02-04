تستهدف رؤساء الأندية والجماهير والتلاعب المالي.. تعرف على اللوائح الجديدة في كرة القدم الإنجليزية

كشفت تقارير أن الحكومة البريطانية ستعلن لوائح وخطة إصلاحية لكرة القدم الإنجليزية الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية إن هذه اللوائح رغم أنها ستمنح سيطرة أكبر لمالكي الأندية الجدد فإنها تمنح الجماهير فرصة أكبر في اتخاذ القرار، وستكافح التلاعب المالي من خلال إنشاء هيئة للإشراف على المعاملات الاقتصادية بالأندية، وسوف تفرض حظرا على الانضمام إلى الدوريات الانفصالية مثل دوري السوبر الأوروبي الذي أجهضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) قبل أن يبدأ.

وأضافت الصحيفة أن وزيرة الثقافة والرياضة البريطانية السابقة البرلمانية المحافظة تريسي كراوتش قدمت تقريرا يحتوي على العديد من التوصيات، أهمها إدخال هيئة مستقلة لمراقبة كرة القدم، إلا أن التقرير تم إيقافه لأن رئيس الوزراء والأندية الكبرى عارضوه، لكن الجماهير استمرت في الضغط من أجل تطبيقه، ويبدو أن الضغوط نجحت في خروجه إلى النور، حسب صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية.

وقالت كراوتش "نحن بحاجة إلى مزيد من الشفافية، وسيأتي ذلك مع اللائحة الجديدة".

وأضافت "من المهم معرفة مصدر الأموال، ولهذا السبب كانت هناك دائما شكوك حول رومان أبراموفيتش (مالك نادي تشلسي السابق) على سبيل المثال".

وأوضح الصحفي إيلي أوليرت لصحيفة "ماركا" -التي وصفت اللوائح الجديدة بـ"الثورة"- أن هذه اللوائح ستجبر أندية الدوري الإنجليزي على اتباع قواعده، ولن تكون هناك ثغرات يفلت أحد فيها من العقاب مثلما حدث بعدم معاقبة مانشستر سيتي على سبيل المثال بسبب "حيله المحاسبية".

وحسب الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة "ذا صن"، فإن اللوائح الجديدة ستمنع الملاك الجدد من المنافسة في الدوري إذا لم يثبتوا مصدر ثرواتهم، كما ستأخذ في الاعتبار الجوانب غير المطبقة بشكل جدي حتى الآن، مثل احترام حقوق الإنسان، وهو موضوع نوقش كثيرا في الدوري الممتاز.

وتمنح اللوائح الجديدة أيضا الجماهير صوتا في الاقتراع، كما ستحصل على دعم منظم مستقل سيتم تمويله من الضرائب الخاصة بالأندية، وستكون الجماهير مسؤولة عن تقرير ما إذا كان الملاك الجدد مناسبين للنادي أم لا.