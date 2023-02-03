شاهد- رونالدو يسجل أول أهدافه في السعودية وينقذ النصر من خسارة

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهدافه مع النصر من ركلة جزاء، ليعادل النتيجة في الرمق الأخير 2-2 أمام الفتح في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

وكان رونالدو يمنّي النفس بتجاوز البداية السيئة منذ انتقاله إلى النصر حيث فشل في هز الشباك قبل اليوم، إذ كان هدف تاليسكا كافيا للفوز على الاتفاق في الجولة الماضية، بينما خسر الفريق 3-1 أمام الاتحاد في قبل نهائي كأس السوبر السعودية.

وفي مباراة اليوم وضع الإسباني كريستيان تيو الفتح في المقدمة بعد 12 دقيقة بتسديدة رائعة عقب متابعة كرة مرتدة من الحارس.

‌🎥 الهدف الأول للفتح

⚽️ كريستيان تيو

#️⃣ #الفتح_النصر pic.twitter.com/kB4Oa66Cvw — دوري روشن السعودي (@SPL) February 3, 2023

وعادل أندرسون تاليسكا النتيجة للنصر في الدقيقة 42 بتسديدة من داخل المنطقة.

وسجل الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 58 بتسديدة مباشرة من لمسة واحدة على الطائر من داخل المنطقة.

‌🎥 بطريقة خيالية سفيان بن دبكة يسجل الهدف الثاني. #️⃣ #الفتح_النصر pic.twitter.com/FKhW8tkBmx — دوري روشن السعودي (@SPL) February 3, 2023

وظهرت خطورة رونالدو في أكثر من مناسبة كان أبرزها قبل الاستراحة حين سدد في العارضة، لكنه أدرك التعادل بعد أن كان قبلها حصل على بطاقة صفراء لمشادة مع لاعبي الفتح بسبب إضاعة الوقت.

وشهدت المباراة تعرض تاليسكا لاعب النصر للطرد بعد دقيقتين من هدف رونالدو، عقب حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة من 15 مباراة ليتصدر المسابقة بالتساوي مع الشباب الذي لعب 16 مباراة. ويتقدم الفريقان بنقطتين على الهلال حامل اللقب الذي سافر للمشاركة في كأس العالم للأندية في المغرب حيث سيواجه الوداد بطل أفريقيا.

ورفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس.