ريكاردو ريغوفي.. من الذراع اليمنى الجديدة لكريستيانو رونالدو؟

مع تزايد الإشاعات بشأن انفصال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن وكيل أعماله الشهير خورخي مينديز، ظهر اسم ريكاردو ريغوفي في المشهد، واستحوذ على الاهتمام بعد دوره البارز في انتقال "الدون" إلى النصر السعودي.

وذكرت صحيفة "بوبليكو" (Publico) البرتغالية -في وقت سابق- أن رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد وتعاقده مع النصر السعودي تزامن مع انتهاء الشراكة بينه وبين وكيل أعماله مينديز وشركته.

وتحدثت صحيفة "إلموندو" (El Mundo) الإسبانية عن نهاية التعاون منذ الأسابيع الأخيرة لعام 2022، حين طالب المهاجم البرتغالي وكيل أعماله بالتفاوض والتوصل لاتفاق للانتقال إلى تشلسي الإنجليزي أو بايرن ميونخ الألماني، وهدد بإنهاء العلاقة بين الطرفين في حال الفشل في تحقيق ذلك.

ولم يتمكن مينديز من تحقيق مطلب رونالدو الذي خرج بحوار مفاجئ قبل كأس العالم 2022 في قطر، ووجه انتقادات لاذعة لإدارة مانشستر يونايتد والمدرب إريك تن هاغ، وهي الانتقادات التي عجلت بإنهاء علاقة النجم البرتغالي بالنادي الإنجليزي وفسخت العقد الذي كان يربط بين الطرفين حتى يونيو/حزيران 2023.

وفي ظل هذه الظروف، قاد ريغوفي المفاوضات مع النصر التي تكللت برحيل النجم البرتغالي نحو السعودية، وحصول وكيل الأعمال (43 عاما) على عمولة وصلت إلى 30 مليون يورو، وفقا لصحيفة ماركا (MARCA) الإسبانية.

مدير شخصي

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من ريغوفي قوله إنه "كان المدير الشخصي لرونالدو سنوات عديدة وما زال كذلك"، من دون تأكيد إذا كان "ريكي" -كما يلقبه رونالدو- قد حل محل خورخي مينديز بوصفه وكيل أعمال.

وذكرت الوكالة أن ريغوفي -المنحدر من بورتو البرتغالية- أصبح مديرا شخصيا للنجم البرتغالي عام 2018 عندما كان اللاعب في ريال مدريد، وظهر بانتظام إلى جانب المهاجم البرتغالي عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ 10 سنوات على الأقل.

وعمل ريكي مع شركة "نايكي" (Nike) بين عامي 2000 و2018، وهو من أقنع رونالدو بتوقيع عقد عام 2003 مع العلامة التجارية الأميركية، عندما كان رونالدو في بداياته على المستوى الدولي.

وتعززت العلاقة بين الطرفين على مر السنين، وكان أول من احتضن رونالدو بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا 2016 بتتويج تاريخي لمنتخب البرتغال.

وقبل مشواره مع شركة نايكي، كان ريغوفي لاعب كرة قدم في فئات الشباب في ناد متواضع بضواحي بورتو، ولعب مع الكبار في فريقين للهواة. وقال باولينيو ميريليس (أحد زملائه في فريق جي دي أوليفيرا) لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد اندمج بشكل جيد للغاية، كان شخصا اجتماعيا، لعب جناحا، وعلى أرض الملعب كانت لديه هذه العدوانية الجيدة".

وأضاف "في نهاية الموسم، وجد وظيفة في بورتو ولم يعد قادرا على التوفيق بين العمل وكرة القدم. كان لديه بالفعل حس تجاري".

ولا يعد ريكاردو ريغوفي الوحيد في عائلته الذي صنع مسيرة في كرة القدم؛ فقد أطلق شقيقه بيدرو وكالة للاعبين العام الماضي، ومن بين أبرز اللاعبين الذين تمثلهم هذه الشركة الدولي البرتغالي ويليام كارفالو لاعب بيتيس إشبيلية الإسباني.