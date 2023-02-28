تغريم متسابق دراجات بسبب قتله قط الوزير

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن متسابق الدراجات أنطونيو تيبيري الذي ينافس مع فريق تريك-سيجافريدو عوقب بغرامة 4 آلاف يورو (4300 دولار) بسبب قتل قط الوزير في سان مارينو باستخدام بندقية.

وكان المتسابق البالغ 21 عاما والمقيم في سان مارينو بإيطاليا، قد أبلغ وسائل إعلام محلية أنه كان يحاول تجربة بندقية ضغط الهواء وصوّبها نحو رأس القط وضغط على الزر.

وكان القط ملكا لجاره فيديريكو بيديني أماتي وزير السياحة في سان مارينو.

ونقلت صحيفة (كوريري ديلا سيلا) الإيطالية عن بيديني أماتي قوله "القط لم يزعج أحدا. إنه معنا منذ فترة طويلة".

وأضاف الوزير "ابنتي لوسيا البالغ عمرها 3 سنوات تحبه. لا يمكن قتل حيوان أليف ثم تتعرض لغرامة 4 آلاف يورو".

وقال فريق تريك-سيجافريدو، في بيان، إنه سيتبرع براتب تيبيري خلال فترة إيقافه إلى منظمة رعاية وحماية وإنقاذ الحيوانات، وكذلك العمل مع المتسابق "للتأكد من تثقيف نفسه".

وبدا أن بيديني نادم على السماح لتيبيري بالدخول لسان مارينو.

وأضاف "أقدر اعتراف الشاب بحقيقة ما حدث… لا نحتاج لمنح هؤلاء الأشخاص حق الإقامة".