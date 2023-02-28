جائزة أفضل لاعب في العالم.. لمن صوّت العرب؟
28/2/2023
بعد فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي -لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي- للمرة الثانية بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) للمرة الثانية، الجزيرة نت تكشف لمن صوّت العرب.
وتفوق نجم فريق باريس سان جيرمان على زميله بالفريق كيليان مبابي، وعلى كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، ليحصد الجائزة في الحفل الذي أقيم أمس الاثنين في باريس.
وحصل "البولغا" على 52 صوتا، مقابل 44 لمبابي، و34 لبنزيمة.
وفي ما يلي اختيارات العرب بين النجوم العشرة الذين كانوا مرشحين للجائزة:
قادة المنتخبات
- قائد منتخب البحرين: 1- ميسي 2- مبابي 3- بنزيمة.
- قائد منتخب مصر: 1- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 2- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 3- أشرف حكيمي (سان جيرمان)
- قائد منتخب العراق: 1- ميسي 2- بنزيمة 3- مبابي
- قائد منتخب الأردن: 1- مبابي 2- ميسي 3- بنزيمة
- قائد منتخب الكويت: 1- ميسي 2- بنزيمة 3- مبابي
- قائد منتخب لبنان: 1- ميسي 2- مبابي 3- بنزيمة
- قائد منتخب المغرب: 1- حكيمي 2- بنزيمة 3- مبابي
- قائد منتخب عُمان: 1- بنزيمة 2- ميسي 3- مبابي
- قائد منتخب قطر: 1- مبابي 2- ميسي 3- بنزيمة
- قائد منتخب السعودية: 1- ميسي 2- بنزيمة 3- مبابي
- قائد منتخب سوريا: 1- ميسي 2- بنزيمة 3- نيمار
- قائد منتخب اليمن: 1- ميسي 2- مبابي 3- بنزيمة
- قائد منتخب جيبوتي: 1- ميسي 2- مبابي 3- بنزيمة
- قائد منتخب موريتانيا: 1- ميسي 2- مبابي 3- بنزيمة
- قائد منتخب فلسطين: 1- ميسي 2- مبابي 3- بنزيمة
- قائد منتخب جزر القمر: 1- ساديو ماني (بايرن ميونخ) 2- ميسي 3- بنزيمة
- قائد منتخب الإمارات: 1- بنزيمة 2- دي بروين 3- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)
مدربو المنتخبات
- مدرب منتخب الجزائر: 1- بنزيمة 2- صلاح (ليفربول) 3- مودريتش
- مدرب منتخب البحرين: 1- ميسي 2- مبابي 3- بنزيمة.
- مدرب منتخب مصر: 1- صلاح 2- ميسي 3- مبابي
- مدرب منتخب العراق: 1- ميسي 2- مبابي 3- بنزيمة
- مدرب منتخب الأردن: 1- ميسي 2- مبابي 3- بنزيمة.
- مدرب منتخب الكويت: 1- بنزيمة 2- مبابي 3- ميسي
- مدرب منتخب لبنان: 1- مبابي 2- هالاند 3- ميسي
- مدرب منتخب موريتانيا: 1- بنزيمة 2- ميسي 3- مبابي
- مدرب منتخب المغرب: 1- ميسي 2- مبابي 3- حكيمي
- مدرب منتخب عُمان: 1- مودريتش 2- ميسي 3- مبابي
- مدرب منتخب السعودية: 1- مبابي 2- ميسي 3- بنزيمة
- مدرب منتخب السودان: 1- ميسي 2- مبابي 3- مودريتش
- مدرب منتخب سوريا: 1- ميسي 2- مبابي 3- دي بروين
- مدرب منتخب اليمن: 1- مبابي 2- ميسي 3- ماني
- مدرب منتخب فلسطين: 1- بنزيمة 2- ميسي 3- مبابي
- مدرب منتخب جيبوتي: 1- بنزيمة 2- مبابي 3- ماني
- مدرب منتخب جزر القمر: 1- بنزيمة 2- ميسي 3- مبابي
- مدرب منتخب تونس: 1- ميسي 2- مبابي 3- بنزيمة
- مدرب منتخب الإمارات: 1- ميسي 2- مبابي 3- بنزيمة
المصدر : مواقع إلكترونية