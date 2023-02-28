للمرة الأولى منذ 41 عاما.. الأرجنتين تُخفق في التأهل إلى كأس العالم بكرة السلة

أخفق المنتخب الأرجنتيني بالتأهل إلى كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى منذ عام 1982، بخسارته أمام الدومينيكان 75-79 في التصفيات الأميركية المؤهلة للنسخة الـ19 المقررة في إندونيسيا واليابان والفلبين.

واستطاعت جمهورية الدومينيكان انتزاع الفوز رغم تأخرها بفارق 17 نقطة قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة التي أقيمت في مدينة "مار دل بلاتا" الأرجنتينية.

واحتلت الأرجنتين بطلة النسخة الأولى عام 1950 على أرضها، المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد 20 نقطة خلف فنزويلا (20) والدومينيكان (21) وكندا (23).

ويعد الإخفاق في التأهل نكسة كبيرة لبلد أنهى النسخة الأخيرة عام 2019 وصيفا لإسبانيا بطلة العالم فضلا عن تأهله إلى النسخ التسع الأخيرة من مونديال السلة.

وقال قائد الأرجنتين فاكوندو كامباسو "لم نلعب بشكل جيد. لم نكن موفقين في الهجوم وكان لدينا الكثير من الثغرات في الدفاع ولم ننجح في وقف ركائزهم الأساسية.. قد أخفقنا حقا".