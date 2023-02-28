"لم أستطع الركض واعتقدت أنني سأموت".. لاعب برازيلي يصف تجربته بعد اتباعه النظام الغذائي لرونالدو

أقر البرازيلي غابرييل مينينو لاعب وسط ميدان فريق بالميراس لكرة القدم بفشله في اتباع النظام الغذائي الذي يلتزم به النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي حاليا.

وحاول مينينو عام 2020 السير على خطى "الدون" في نظامه الغذائي، لكن هذه التجربة "القاسية" -كما وصفها اللاعب- لم تسر على ما يرام.

وأبرزت شبكة "أبولا" (abola) البرتغالية تصريحات مينينو التي قال فيها "كان وزني مناسبا للاعب كرة قدم، لكنني قررت التغيير، فتحدثت مع ميرتس ستانكانيللي (مسؤولة التغذية في بالميراس)، وطلبت منها اتباع نظام كريستيانو رونالدو الخاص بالتغذية".

Viralizou o Gabriel Menino contando a historia do Deyvinho😂😂 O @Palmeiras Cast ta legal demais de fazer pic.twitter.com/eNu0VT7L6a — Rudy Landucci (@rudylanducci) February 25, 2023

وأوضح "كان النظام الغذائي على النحو التالي: بيضة ومكملات غذائية قبل التمرين الصباحي، أما الغداء فكان عبارة عن سمك وسلطة أو وجبة خفيفة مع المزيد من المكملات".

وأضاف مينينو "أما العشاء فكان سمكا وسلطة مرة أخرى، وقبل النوم المزيد من المكملات".

وتحدث اللاعب البالغ من العمر حاليا 22 عاما عن أدائه في أول مباراة بعد اتباع النظام الغذائي الخاص بأفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وقال "لم أستطع تحمل الركض أثناء عمليات الإحماء قبل المباراة، واعتقدت فقط أنني سأموت".

وأضاف أن "الأمر زاد سوءا بعد 5 دقائق من البداية، فلم أستطع التحمل أكثر، وطلبت من المدرب أن يقوم باستبدالي على الفور".

وكان جورجيو بارون المسؤول عن طبخ الطعام لرونالدو خلال فترة لعبه مع يوفنتوس الإيطالي أكد أن "الدون" يحرص على تناول الوجبات الصحية.

وأوضح بارون أن "الدون" يحب كل الأكل الصحي المطهي بطريقة صحية، مثل السمك والخضار والدجاج بشكل مستمر، مضيفا أن الخضروات والفاكهة مهمة للغاية في النظام الغذائي له ولأي لاعب.

ويلعب مينينو في صفوف الفريق الأول لبالميراس منذ يناير/كانون الثاني 2020، إذ خاض معه 148 مباراة بجميع البطولات، مسجلا 10 أهداف مع 13 تمريرة حاسمة.

وشارك غابرييل مينينو مع بالميراس هذا الموسم تحت قيادة المدرب أبيل فيريرا في 11 مباراة بجميع البطولات وسجل خلالها 3 أهداف.