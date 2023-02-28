تقام على ملاعب كأس العالم.. قطر تعلن موعد بطولة كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن دولة قطر ستستضيف كأس آسيا 2023 في الفترة بين 12 يناير/كانون الثاني والعاشر من فبراير/شباط 2024.

كما كشف الاتحاد القطري في موقعه عن تشكيل اللجنة المحلية المنظمة للبطولة القارية برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وجاسم راشد البوعينين نائبا للرئيس.

وتم تعيين الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم منصور محمد الأنصاري مديرا عاما للبطولة.

الاتحاد القطري لكرة القدم

وتقام النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية بعد النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة عام 2019 وتوج المنتخب القطري بلقبها.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن قطر ستستضيف كأس آسيا 2023 بدلا من الصين التي تخلت عن تنظيم البطولة، وذلك بعد تفوق العرض القطري على مثيليه من كوريا الجنوبية وإندونيسيا في سباق الترشح.

وتخلت الصين عن تنظيم البطولة بسبب جهود الحد من انتشار فيروس "كوفيد-19".

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد إجراء القرعة الرسمية للبطولة التي أقيمت تصفياتها بشكل مشترك مع تصفيات كأس العالم 2022 عبر المرحلة الثالثة التي أسفرت عن تأهل نصف المنتخبات (12 منتخبا)، والتي كانت قد بلغت الدور الحاسم من تصفيات المونديال، إلى جانب النهائيات القارية، في حين أقيمت المرحلة الثانية من التصفيات بشكل منفصل لتتأهل المنتخبات الـ12 الأخرى.

وستقام منافسات البطولة القارية على عدد من الملاعب التي احتضنت نهائيات كأس العالم قطر 2022 في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، حيث حقق المونديال الذي أقيم للمرة الأولى في الشرق الأوسط والمنطقة العربية نجاحا كبيرا من الناحية التنظيمية.

واستضافت قطر كأس آسيا مرتين من قبل في 1988 و2011، وتوجت بلقب نسخة 2019 في الإمارات.

وستستضيف السعودية كأس آسيا 2027.