فتاة تزعم أن حكيمي "اغتصبها" والسلطات الفرنسية تفتح تحقيقا

كشفت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) عن أن السلطات الفرنسية تحقق في ادعاء شابة فرنسية بأن النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان "اغتصبها" نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن الشابة ذهبت نهاية الأسبوع الماضي إلى مركز الشرطة، حيث قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل اللاعب الدولي المغربي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلع على القضية القول إن مكتب المدعي العام في ضاحية نانتير (غربي باريس) فتح تحقيقا في قضية اغتصاب بحق اللاعب.

ولم ينشر اللاعب الدولي، ولا النادي الباريسي أي تعليق رسمي بشأن هذه المزاعم.

