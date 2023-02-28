فتاة تزعم أن حكيمي "اغتصبها" والسلطات الفرنسية تفتح تحقيقا

كشفت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) عن أن السلطات الفرنسية تحقق في ادعاء شابة فرنسية بأن النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان "اغتصبها" نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن الشابة ذهبت نهاية الأسبوع الماضي إلى مركز الشرطة، حيث قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل اللاعب الدولي المغربي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلع على القضية القول إن مكتب المدعي العام في ضاحية نانتير (غربي باريس) فتح تحقيقا في قضية اغتصاب بحق اللاعب.

ولم ينشر اللاعب الدولي، ولا النادي الباريسي أي تعليق رسمي بشأن هذه المزاعم.

Achraf Hakimi is under investigation for rape. A young woman went to the police station this weekend, where she said she was raped by the PSG player and the prosecution took up the case despite the woman's refusal to file a complaint. 🇲🇦 [@le_Parisien] pic.twitter.com/V9X0MkQ0W0 — PSG Report (@PSG_Report) February 27, 2023

وفي اتصال لوكالة فرانس برس، رفض مكتب المدعي العام في نانتير الإدلاء بأي تعليق، مبديا امتعاضه من "المعلومات المنشورة" في الصحافة، لأنها "تقوض التحقيقات اللازمة لإثبات الحقيقة".

ووفقا للمصدر ذاته المطلع على القضية، توجهت الضحية المزعومة البالغة من العمر 24 عاما إلى مركز للشرطة لإخبارهم بالاغتصاب، لكنها لم تتقدم بشكوى.

وقالت الصحيفة الفرنسية -في تقريرها- إن حكيمي تعرف على الشابة عبر موقع إنستغرام يوم 16 يناير/كانون الثاني الماضي، والسبت الماضي، ذهبت الشابة إلى منزل اللاعب في الليل على متن سيارة "أوبر" طلبها لها حكيمي، وتتابع الشابة في روايتها أن "الأمور خرجت عن السيطرة" في منزله.

وأردفت الصحيفة نقلا عن الفتاة أنها "تمكنت من تحرير نفسها بأن دفعته بعيدا بقدمها، وأرسلت بعد ذلك رسالة نصية قصيرة إلى صديقة جاءت لرؤيتها".

وحكيمي المولود في إسبانيا متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك ولديهما ولدان.

وكشفت الصحيفة عن أن حكيمي كان في منزله نهاية الأسبوع الماضي، لأن زوجته وولديه كانوا في إجازة بدبي.