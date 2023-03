رونالدو رفض المشاركة وألابا لم يصوت لبنزيمة.. غرائب التصويت في جائزة "الأفضل" بالعالم

كعادة كل احتفالات توزيع الجوائز على اللاعبين والمبنية على تصويت قادة المنتخبات والمدربين والصحفيين والجماهير تظهر بعد انتهاء الحفل ونشر النتائج غرائب في عمليات التصويت، وحفل "الأفضل" أمس الاثنين لم يخرج عن هذا السياق.

فكان لافتا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر وقائد منتخب البرتغال لم يشارك في التصويت وأوكل المهمة إلى المدافع بيبي لاعب بورتو البرتغالي، والذي اختار كليان مبابي في المركز الأول ثم زميليه السابقين في ريال مدريد لوكا مودريتش وكريم بنزيمة.

بدوره، اختار الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال ليونيل ميسي في المركز الأول يليه كيفن دي بروين ومبابي، ولم يحصل رونالدو -الذي سبق أن فاز بهذه الجائزة مرتين- على أي صوت، لأنه لم يكن من بين المرشحين الذين كانوا مؤهلين للحصول على أصوات.

والأمر الثاني اللافت في التصويت والذي اجتاح الصحافة العالمية ومواقع التواصل كان تصويت النمساوي ديفيد ألابا ظهير ريال مدريد وقائد منتخب بلاده والذي اختار ميسي في المركز الأول ثم بنزيمة قائد ريال مدريد ومبابي ثالثا.

وقد تعرض ظهير "الملكي" لتنمر إلكتروني وإهانات عنصرية عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، الأمر الذي دفعه لأن يلجأ إلى حساباته على مواقع التواصل لتبرير خياراته.

Alaba as the Austria captain voted for Messi instead of Benzema to win TheBest which is 1) a completely reasonable & honest choice and 2) he clearly explained the whole national team council has a vote there – he just represents them as the captain. pic.twitter.com/McvcgArQHL

وكتب أنه "بالنسبة للتصويت في جائزة (الأفضل) لاعبو منتخب النمسا يصوتون على الجائزة كفريق وليس قراري وحدي، الجميع يحق له الاختيار ثم يؤخذ القرار، الجميع يعلم -وتحديدا كريم- كم أقدره وأقدر أداءه".

Regarding FIFA The Best Award:

The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that's how it's decided.

Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances

— David Alaba (@David_Alaba) February 28, 2023