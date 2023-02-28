رسالة عاطفية.. أولى كلمات ميسي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم

وجه النجم ليونيل ميسي الشكر لزملائه بالمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم على العام الذي كان بمثابة "حلم" وذلك عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) للمرة الثانية.

وتفوق نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على زميله بالفريق كيليان مبابي وعلى كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، ليحصد الجائزة في الحفل الذي أقيم أمس الاثنين في باريس.

ولعب ميسي دور البطولة في تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم 2022، حيث حصل على جائزة الكرة الذهبية بالبطولة بعدما سجل 7 أهداف وصنع 3.

كما أنه قدم موسما جيدا على مستوى الأندية في النصف الأول من موسم 2022- 2023 والذي تم أخذه في الحسبان أثناء التصويت وذلك بعد أن سجل 11 هدفا وصنع 14 في 18 مباراة.

وعقب استلامه جائزة أفضل لاعب التي فاز بها من قبل في 2019، قال ميسي إنه "أمر مذهل. كان عاما رائعا وإنه شرف لي أن أفوز بهذه الجائزة".

وأضاف "بدون زملائي، لم أكن أحضر هنا. حققت الحلم (الفوز بكأس العالم) الذي لطالما حلمت به لوقت طويل. القليل من الأشخاص يمكنهم تحقيق هذا، وأنا كنت محظوظا لتحقيقه".

وقال "(كان ذلك) أكثر شيء رائع حدث لي في مسيرتي".

وأصبح ميسي ثالث لاعب يفوز بالجائزة مرتين بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

كما حصل لوكا مودريتش على الجائزة -التي بدأ منحها في عام 2016- مرة واحدة.