بلماضي يحصد إعجاب الجماهير بعد تصويته لنجمين مغربيين وصلاح في جائزة "الأفضل"

صوّت مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي لنجمين من المنتخب المغربي إلى جانب النجم المصري محمد صلاح في الاستفتاء على جائزة "الأفضل" لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2022 التي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) نتائجها أمس الاثنين في حفل ضخم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة متفوقا على زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي ومواطنه كريم بنزيمة.

فاز بالجائزة من قبل في 2019 فكيف لا يرفعها مجددًا وهو بطل العالم في قطر 2022 🇦🇷 ميسي يحقق جائزة فردية جديدة ويُكمل الاكتساح الأرجنتيني الليلة🤷‍♂️ ليو هو الفائز بجائزة الأفضل FIFA The Best كأفضل لاعب في العالم في 2022 🏆🐐#TheBest 💫 pic.twitter.com/vObTN8hLxH — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023

وأشاد مدونون ومغردون بتصرف بلماضي النبيل، وذلك بعدما منح صوته للمدرب المغربي وليد الركراكي كأفضل مدرب في العالم، وللنجم ياسين بونو كأفضل حارس مرمى.

Les votes de Djamel Belmadi : Meilleur entraîneur : 1- El Regragui 2- Scaloni 3- Ancelotti Meilleur gardien : 1- Bono 2- Martinez 3- Ederson pic.twitter.com/jMrbMbJlEH — SOCCER212 (@SCCR_212) February 27, 2023

وأعلن فيفا أمس الاثنين عن أصوات المدربين وقادة المنتخبات، وكشف عن تصويت بلماضي للركراكي في المركز الأول على حساب مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني الذي فاز بالجائزة، ومدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، كما وضع بونو أولا على حساب حارس الريال كورتوا، وحارس الأرجنتين المتوج بكأس العالم إيميليانو مارتينيز الذي توج بجائزة أفضل حارس.

فابيو كابيلو يُسلم ليونيل سكالوني جائزته 🏆 أول مدرب غير أوروبي يُتوج بجائزة الأفضل 🇦🇷#TheBest 💫@lioscaloni pic.twitter.com/jhGgzjGMfu — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023

وحصد بلماضي الإعجاب وإشادات واسعة من الجماهير المغربية والعربية التي ثمنت تجاهله بعض الخلافات السياسية بين البلدين، والتي يحاول البعض تضخيمها، على حد تعبير المغردين.

وأشار مدونون إلى أن ما فعله بلماضي هو تأكيد جديد على أخوة الشعبين الجزائري والمغربي اللذين تربطهما علاقات طيبة بعيدا عن الخلافات السياسية.

وكتب المحلل الرياضي مازن الريس في منشور له "جمال بلماضي، هذا الرجل الشهم أعطى درسا بتقديره إنجاز المغرب ونجومه في كأس العالم، وفي الوقت الذي خذل به بعض الأشقاء نجوم المغرب كان بلماضي حاضرا".

وقال أحد المدونين "بلماضي إنسان جميل، ترك الحسابات الفارغة جانبا وصوّت للركراكي وبونو"، فيما كتب آخر أن ما فعله بلماضي موقف مميز يحسب له.

جمال بلماضي مدرب الجزائر وروي فيتوريا مدرب مصر فقط من العرب اختارا محمد صلاح ضمن الثلاثي الأول في جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم خلال 2022

فيتوريا اختار صلاح أولا وبلماضي اختاره ثانيا بعد بنزيما

كل الأصواتhttps://t.co/UWRrp5L89z pic.twitter.com/814cRpSYuh — نادر عيد (@NaderMEid) February 28, 2023

في الأثناء، أثنى مصريون في مواقع التواصل على تصويت بلماضي للنجم المصري محمد صلاح، حيث وضعه ثانيا بعد الفرنسي ذي الأصول الجزائرية كريم بنزيمة.

الموريش و بنعسكر اليوم يتسطاو، علاش بلماضي كيفكر بعقلوا و بقا في الكورة و بعد على السياسة، تحية لكل واحد ضد الفتنة بين الشعبين و الكورة اكثر حاجة خاصها تقرب بين الشعوب. pic.twitter.com/Ng98BBnFea — M.A.B (@baya_mohamine) February 27, 2023