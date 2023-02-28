الرئيس سيدرب الفريق بدلا منه.. ناد سويسري يعزل مدربه لمدة أسبوع بسبب سوء النتائج

كشف نادي سيون، المنافس في الدوري السويسري لكرة القدم، عن قرار غريب يتعلق بمدرب الفريق فابيو سيليستيني.

وقررت إدارة النادي عزل سيليستيني عن منصبه لمدة أسبوع واحد فقط، على أن يتكفل كريستيان كونستانتين رئيس سيون بالإشراف على الفريق.

ونشر النادي السويسري بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت تضمن هذا القرار.

وقال البيان "يؤكد نادي سيون إقالة فابيو سيليستيني لمدة أسبوع".

🔴 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 Le FC Sion confirme la mise à l'écart de Fabio Celestini pour une durée d'une semaine. Dans l'intervalle, Christian Constantin reprend en main l'équipe. Lire le communiqué ⤵️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) February 27, 2023

وأضاف "في غضون ذلك سيتولى كريستيان كونستانتين قيادة الفريق، وسيكون على مقاعد البدلاء في المباراتين المقبلتين ضد إف سي لوغانو"، ولم يكشف البيان عن سبب هذا القرار.

ويستقبل سيون على أرضه وبين جماهيره نظيره لوغانو يوم الأربعاء الموافق الأول من مارس/آذار 2023 في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس سويسرا.

وبعد ذلك يحل سيون ضيفا على الفريق نفسه يوم الأحد المقبل، الخامس من مارس/آذار 2023، ضمن الجولة الـ23 من بطولة الدوري.

ولم يحقق سيون أي انتصار في المباريات الـ11 الأخيرة في بطولة الدوري، حيث حقق 4 تعادلات مقابل 7 هزائم، آخرها كان أمام نظيره سانت غالين بنتيجة 0-4.

وكان آخر انتصار لسيون قد تحقق يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وجاء على حساب لوزيرن بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الـ11.

ويحتل سيون حاليا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، جمعها من 22 مباراة أيضا، ويبتعد عن منطقة الأمان بفارق نقطتين فقط.