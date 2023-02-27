700 هدف لميسي و200 لمبابي.. سان جيرمان يهزم مرسيليا ويحلق في صدارة الدوري الفرنسي

واصل النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي كتابة التاريخ خلال مسيرتهما الرائعة مع الساحرة المستديرة، وقادا فريقهما باريس سان جيرمان للتحليق في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وحقق سان جيرمان فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة على مضيفه أولمبيك مرسيليا في قمة مباريات المرحلة 25 للمسابقة.

– الدوري الفرنسي

– قمة الجوله الـ(25)

– باريس سان جيرمان 3 ✘ 0 مارسيليا

– هدف مبابي🔥⚽🎥

اسيست ميسي 🤩 pic.twitter.com/Wk2s4Bok7y — FOTGLS20 (@F24GLS) February 26, 2023

وافتتح مبابي التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 25 من صناعة ميسي الذي أضاف الهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 29 بعدما تلقى تمريرة حاسمة من النجم الفرنسي.

وبهذا الهدف، وصل الساحر الأرجنتيني الذي سجل للمرة الأولى في مرمى مرسيليا للهدف رقم 700 خلال مسيرته مع الأندية التي دافع عن ألوانها.

وواصل الثنائي إبداعهما في المباراة التي جرت بملعب "فيلدروم"، في غياب الجناح البرازيلي المصاب نيمار، بعد أن أضاف مبابي الهدف الثالث للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 55 من صناعة ميسي مجددا.

ورفع مبابي رصيده مع سان جيرمان إلى 200 هدف في مختلف المسابقات، ليتقاسم لقب الهداف التاريخي لفريق العاصمة الفرنسية مع الأورغواياني إدينسون كافاني.

ويأتي هذا التألق قبل 24 ساعة من الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم (ذا بيست) المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي يتنافس ميسي ومبابي للفوز بها مع كريم بنزيمة نجم فريق ريال مدريد.

كما جاء هذا الانتصار ليثأر سان جيرمان من خسارته 1-2 أمام مرسيليا على الملعب نفسه في ثمن نهائي كأس فرنسا في الثامن من الشهر الجاري.

وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 60 نقطة، ليتقدم خطوة مهمة للغاية نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، متفوقا بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مرسيليا الذي تلقى خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم.