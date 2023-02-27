كرة القدم الفرنسية تستعد ليوم أسود بسبب رئيس الاتحاد ومدربة منتخب السيدات

تستعد كرة القدم الفرنسية لتغييرات ضخمة، إذ من المتوقع استقالة كل من رئيس الاتحاد المحلي ومدربة منتخب السيدات غدا الثلاثاء.

وابتعد نويل لوغريت -الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد منذ 2011- عن منصبه بسبب تحقيق قانوني ووجود مزاعم بتحرش جنسي وأخلاقي بعد تقرير لعملية تدقيق بتكليف من وزارة الرياضة الفرنسية، وسيعرض الملف على اللجنة التنفيذية غدا.

وفي حالة رفضه الاستقالة يمكن استدعاء لوغريت (81 عاما) أمام اللجنة التأديبية أو قد تستقيل اللجنة التنفيذية لعقد انتخابات جديدة.

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا-كاستيرا في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري "بالنظر إلى الإخفاقات في الإدارة وسلوكه غير المناسب بشكل خطير نحو النساء لا يمكنني إلا أن أتفق مع نتيجة التقرير: لم يعد يتمتع بالشرعية لإدارة وتمثيل كرة القدم الفرنسية".

ويمكن أن تستقيل مدربة منتخب السيدات كورين دياكر بعد لوغريت الذي تعرض لانتقادات حادة بعدما قلل من شأن زين الدين زيدان نجم المنتخب الفرنسي بعد تمديد عقد ديدييه ديشان مدرب المنتخب الوطني للرجال حتى 2026.

وأصبح منصب دياكر على المحك منذ أن قالت قائدة المنتخب الوطني ويندي رينار إنها لن تشارك في كأس العالم للسيدات هذا العام حفاظا على صحتها النفسية.

وقالت رينار "لا أستطيع دعم النظام الحالي، لأنه بعيد عما يتطلبه أعلى مستوى".

وسارت أكثر من لاعبة على نفس نهج رينار بإبداء الرغبة في عدم اللعب للمنتخب الفرنسي، وذكرت تقارير صحفية أن موقف رينار قد يتغير في حال رحيل دياكر التي جردتها من شارة قيادة المنتخب عام 2017، قبل أن تعيدها لها في 2021.

وتولت دياكر -التي أصبحت أول سيدة تقود فريقا للرجال حين دربت نادي كليرمون عام 2014- قيادة منتخب فرنسا للسيدات في 2017.

وستقام كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا من 20 يوليو/تموز وحتى 20 أغسطس/آب المقبلين.