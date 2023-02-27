هل يرحل صلاح عن ليفربول بسبب دوري أبطال أوروبا؟

علق رامي عباس، وكيل النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، على التقارير البريطانية التي تحدثت عن إمكانية رحيل موكله عن الريدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير إخبارية بريطانية أن صلاح يبدو قريبا من الرحيل عن قلعة أنفيلد، بحثا عن تحدٍّ جديد، ربما يكون في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعاد وكيل صلاح نشر التقرير الذي نشرته شبكة "أنفيلد ووتش" البريطانية، المقربة من ليفربول، التي تحدثت عن استعداد صلاح للرحيل عن ليفربول في الصيف المقبل، حال فشل فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعلق عباس على التقرير قائلا على حسابه في موقع تويتر "إنه هراء.. لم تتم مناقشة هذا أو التفكير فيه.. لم يخطر ببالنا عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

ويعاني ليفربول من موسم كارثي على جميع الأصعدة، حيث فشل في الاحتفاظ بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، اللتين توج بهما في الموسم الماضي، كما ابتعد مبكرا عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات على مشارف الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز السابع حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وتلقى ليفربول خسارة قاسية 2-5 أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، ليصبح مطالبًا بالفوز بفارق 4 أهداف على ملعب الفريق الملكي في لقاء الإياب يوم 15 مارس/آذار المقبل، من أجل الاستمرار في البطولة التي توج بها الفريق 6 مرات.