شاهد.. جماهير فريق سويسري تحرق قميص بالوتيلي وتعلقه على أسوار النادي

أقدم مشجعو نادي سيون المنافس في الدوري السويسري لكرة القدم، على حرق قميص الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم النادي.

وتضاعفت معاناة سيون عقب هزيمته الثقيلة أمام ضيفه سانت غالين برباعية نظيفة -أمس السبت- لحساب الجولة الـ22 من الدوري السويسري.

وذكرت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية، أن جماهير سيون سئمت من طريقة تعامل بالوتيلي مع وضعية الفريق حيث دائما ما يظهر وهو غير مبال بما يحدث.

كما زاد وزن اللاعب بطريقة ملحوظة، الأمر الذي دفع عددا من الجماهير إلى حرق قميصه والهتاف ضده "اعرق بالقميص أو غادر الفريق".

Balotelli jersey is burned by his own fans in the stadium😂#FCSion #sfl pic.twitter.com/A6BkZ3p30g

— jl2704 (@miclar777) February 26, 2023