شاهد.. جماهير فريق سويسري تحرق قميص بالوتيلي وتعلقه على أسوار النادي

أقدم مشجعو نادي سيون المنافس في الدوري السويسري لكرة القدم، على حرق قميص الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم النادي.

وتضاعفت معاناة سيون عقب هزيمته الثقيلة أمام ضيفه سانت غالين برباعية نظيفة -أمس السبت- لحساب الجولة الـ22 من الدوري السويسري.

وذكرت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية، أن جماهير سيون سئمت من طريقة تعامل بالوتيلي مع وضعية الفريق حيث دائما ما يظهر وهو غير مبال بما يحدث.

كما زاد وزن اللاعب بطريقة ملحوظة، الأمر الذي دفع عددا من الجماهير إلى حرق قميصه والهتاف ضده "اعرق بالقميص أو غادر الفريق".

Balotelli jersey is burned by his own fans in the stadium😂#FCSion #sfl pic.twitter.com/A6BkZ3p30g — jl2704 (@miclar777) February 26, 2023

وعلّقت الجماهير قميص بالوتيلي المحروق على أسوار النادي وتعرض طيلة وقت المباراة ضد سانت غالين إلى صافرات الاستهجان.

ولم يفز سيون في أي مباراة منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2022، وكان آخر انتصار حققه الفريق جاء على حساب لوزيرن يوم 15 من ذلك الشهر وبهدفين دون رد.

كما لم يسجل بالوتيلي أي هدف منذ أن هزّ فيه شباك سانت غالين بالتحديد في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي مباراة خسرها سيون على أرضه أيضا بنتيجة قاسية 2-7.

وانضم بالوتيلي إلى سيون صيف 2022، قادما من صفوف أضنة سبور التركي ولم ينجح اللاعب في إقناع الجماهير.

وخلال هذه الفترة، ظهر الدولي الإيطالي السابق بقميص الفريق في 12 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة وحصل على 6 بطاقات صفراء.

ويحتل سيون حاليا المركز التاسع في جدول الترتيب بـ22 نقطة جمعها من 22 مباراة ويبتعد عن منطقة الأمان بفارق نقطتين فقط.

ويستقبل سيون على أرضه وبين جماهيره نظيره لوغانو -الأربعاء المقبل- في ربع نهائي كأس سويسرا.

وبعد ذلك يحل سيون ضيفا على نفس الفريق الأحد المقبل ضمن الجولة الـ23 من بطولة الدوري.