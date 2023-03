أسهم في دفع رواتب العاملين.. ديمبلي يتبرع بمبلغ كبير لنادي طفولته في فرنسا

لم ينسَ الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، أيامه الأولى في كرة القدم، حين كان لاعبا في صفوف فريق إيفرو، المنافس في الدوري الفرنسي الوطني (الدرجة الثانية)، إذ قرر مساعدته ماليا.

ويعاني إيفرو من ضائقة مالية خانقة، وهو ما دفع عثمان ديمبلي لتقديم تبرع كبير من أجل مساعدة فريقه الأسبق على تخفيف هذه الأزمة.

وأصدر إيفرو بيانا رسميا عبر موقع الإلكتروني الرسمي، قدّم فيه الشكر لديمبلي، الذي هبّ لمساعدة النادي في هذه "الفترة الصعبة".

وقال البيان: "يود صامويل بريغانتينو، رئيس نادي إيفرو، وجي لفراند، رئيس بلدية إيفرو، توجيه الشكر لعثمان ديمبلي على كرمه، وعلى الدعم المالي الذي قدمه للنادي في هذه الفترة الصعبة".

وأضاف: "عثمان هو واحد من أبناء النادي وفخر لمدينة إيفرو، لقد قدّم لنا تبرعا ماليا ساعدنا على توفير رواتب العاملين والمتطوعين".

وأكد الصحفي الفرنسي ألكسندر سامسون، أن نجم برشلونة تبرع لناديه الأسبق بمبلغ 100 ألف يورو.

في السياق، أوضح موقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي، أن هذه المبادرة ليست الأولى لديمبلي، الذي اعتاد مساعدة النادي والمدينة.

وسبق للنجم الفرنسي أن قدّم دعما ماليا في مايو/أيار 2020، في مبادرة أُطلقت من أجل دعم الأطباء والمؤسسات الصحية، من أجل مكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كما أسهم ماليا في دعم جمعيات خيرية محلية ناشطة في مجال تقديم المساعدات الغذائية للمحتاجين.

وسلّطت الشبكة الفرنسية الضوء على جزء من طفولة ديمبلي وبداياته مع كرة القدم، حيث وصل إلى نادي إيفرو وهو بعمر السابعة، وبقي معه حتى عام 2010 قبيل انتقاله إلى ستاد رين.

وقال روماريك بولتيل، مدرب ديمبلي الأسبق: "لقد كان نحيفا وصغيرا ولكنه موهوب جدا من الناحية الفنية. لقد كان مثيرا للإعجاب".

Ousmane Dembélé spent one year at Évreux FC 27 before joining Rennes at the age of 13.

Today, he donated €100,000 to the club to help them in their financial struggles. [@aem_sanson] pic.twitter.com/GnO3Gnb7ec

— Zach Lowy (@ZachLowy) February 26, 2023