شاهد.. جمهور بشيكتاش التركي يغرق ملعبا بالدمى لإهدائها للأطفال ضحايا الزلزال
قذف مشجعو بشيكتاش آلاف الدمى داخل الملعب خلال مباراة أمام أنطاليا سبور أمس الأحد للتبرع بها للأطفال المتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وجارتها سوريا.
وتوقفت المباراة بالدوري التركي الممتاز لكرة القدم، التي انتهت بالتعادل دون أهداف، في الدقيقة الرابعة و17 ثانية، وهو ما يوافق توقيت وقوع الزلزال في الجنوب التركي، وذلك للسماح للجماهير بإلقاء الهدايا داخل الملعب.
— ALAYINA BEŞİKTAŞ (@ALAYINABJK19) February 26, 2023
وضرب الزلزال تركيا أولا في الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي في السادس من فبراير/شباط الجاري.
وقال بشيكتاش في بيان "ألقى مشجعونا أوشحة وقبعات ودمى في ملعب فودافورن بارك لمنحها هدايا إلى الأطفال بالمناطق المنكوبة بسبب الزلزال لرفع معنوياتهم".
ووثقت مقاطع مصورة تداولتها حسابات عبر المنصات التركية، لحظات إلقاء الجماهير الألعاب على أرضية الملعب بشكل جماعي، في مشهدٍ إنساني مميز.
— ALAYINA BEŞİKTAŞ (@ALAYINABJK19) February 26, 2023
وتخطى عدد القتلى 50 ألف شخص في تركيا وسوريا، وكان كريستيان أتسو جناح منتخب غانا ضمن الضحايا بعد العثور على جثته في الـ18 من هذا الشهر تحت المبنى الذي كان يعيش به في جنوبي تركيا.
Beşiktaş tribünleri, depremden etkilenen çocuklar için getirdikleri oyuncakları sahaya atıyor 🫶
BU OYUNCAK SENİN ARKADAŞIM ❤️#MackolikHerYerde pic.twitter.com/1PGLdjM9dT
— mackolik (@mackolik) February 26, 2023
— ALAYINA BEŞİKTAŞ (@ALAYINABJK19) February 26, 2023
— ALAYINA BEŞİKTAŞ (@ALAYINABJK19) February 26, 2023
— ALAYINA BEŞİKTAŞ (@ALAYINABJK19) February 26, 2023
— ALAYINA BEŞİKTAŞ (@ALAYINABJK19) February 26, 2023