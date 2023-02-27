شاهد.. جمهور بشيكتاش التركي يغرق ملعبا بالدمى لإهدائها للأطفال ضحايا الزلزال

قذف مشجعو بشيكتاش آلاف الدمى داخل الملعب خلال مباراة أمام أنطاليا سبور أمس الأحد للتبرع بها للأطفال المتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وجارتها سوريا.

وتوقفت المباراة بالدوري التركي الممتاز لكرة القدم، التي انتهت بالتعادل دون أهداف، في الدقيقة الرابعة و17 ثانية، وهو ما يوافق توقيت وقوع الزلزال في الجنوب التركي، وذلك للسماح للجماهير بإلقاء الهدايا داخل الملعب.

وضرب الزلزال تركيا أولا في الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي في السادس من فبراير/شباط الجاري.

وقال بشيكتاش في بيان "ألقى مشجعونا أوشحة وقبعات ودمى في ملعب فودافورن بارك لمنحها هدايا إلى الأطفال بالمناطق المنكوبة بسبب الزلزال لرفع معنوياتهم".

ووثقت مقاطع مصورة تداولتها حسابات عبر المنصات التركية، لحظات إلقاء الجماهير الألعاب على أرضية الملعب بشكل جماعي، في مشهدٍ إنساني مميز.

وتخطى عدد القتلى 50 ألف شخص في تركيا وسوريا، وكان كريستيان أتسو جناح منتخب غانا ضمن الضحايا بعد العثور على جثته في الـ18 من هذا الشهر تحت المبنى الذي كان يعيش به في جنوبي تركيا.