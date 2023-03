بعد سلسلة أخطاء مؤثرة أرسنال آخر ضحاياها.. استقالة رئيس لجنة تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي

كشف تقرير بريطاني أن نيل سواربريك، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة حكام تقنية حكم الفيديو (VAR) في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قرر ترك منصبه مع نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وتمر لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمرحلة انتقالية في هيكلها الإداري، لذا فإن قرار سواربريك يأتي في هذا الإطار، وفق صحيفة "ميرور" (mirror) البريطانية.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن قرار سواربريك بالاستقالة، جاء بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، التي شهدتها مباريات "البريميرليغ" هذا الموسم.

وأكدت لجنة مستقلة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجود 6 قرارات خاطئة، كانت مؤثرة، اتخذت بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وهو عدد ارتفع منذ ذلك الحين وفق "ميرور".

وكان لي ماسون، أول حكم يترك وظيفته في إدارة غرف تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي، بعد خطئه الفادح في مباراة أرسنال وبرينتفورد، حين احتسب هدفا للثاني رغم وجود أحد اللاعبين في موقف تسلل.

VAR Lee Mason didn't notice Christian Nørgaard coming back from an offside position for Brentford's equaliser against Arsenal.

For that reason, offside technology wasn't applied and the goal was given.

PGMOL admit it was 'human error'.

(h/t @DaleJohnsonESPN) pic.twitter.com/tRLhKI4tfX

— ESPN FC (@ESPNFC) February 12, 2023