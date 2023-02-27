بعد سلسلة أخطاء مؤثرة أرسنال آخر ضحاياها.. استقالة رئيس لجنة تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي

كشف تقرير بريطاني أن نيل سواربريك، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة حكام تقنية حكم الفيديو (VAR) في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قرر ترك منصبه مع نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وتمر لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمرحلة انتقالية في هيكلها الإداري، لذا فإن قرار سواربريك يأتي في هذا الإطار، وفق صحيفة "ميرور" (mirror) البريطانية.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن قرار سواربريك بالاستقالة، جاء بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، التي شهدتها مباريات "البريميرليغ" هذا الموسم.

وأكدت لجنة مستقلة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجود 6 قرارات خاطئة، كانت مؤثرة، اتخذت بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وهو عدد ارتفع منذ ذلك الحين وفق "ميرور".

وكان لي ماسون، أول حكم يترك وظيفته في إدارة غرف تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي، بعد خطئه الفادح في مباراة أرسنال وبرينتفورد، حين احتسب هدفا للثاني رغم وجود أحد اللاعبين في موقف تسلل.

VAR Lee Mason didn't notice Christian Nørgaard coming back from an offside position for Brentford's equaliser against Arsenal. For that reason, offside technology wasn't applied and the goal was given. PGMOL admit it was 'human error'. (h/t @DaleJohnsonESPN) pic.twitter.com/tRLhKI4tfX — ESPN FC (@ESPNFC) February 12, 2023

وسيكون سواربريك، 57 عاما، ثاني حكم يترك مكانه ولكن بنهاية الموسم، وهو الذي تولى مسؤوليه اللجنة منذ إقرار استخدام تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى، مع بداية موسم 2019-2020.

وكان سواربريك نفسه بطل لقطة مثيرة للجدل، عندما اصطدمت الكرة بيد توماس سوتشيك، مدافع ويست هام يونايتد، خلال مباراة "المطارق" وتشلسي، بطريقة واضحة جدا، لكنه لم يستدعِ حكم الساحة كريغ باوسون، وكان ذلك قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي لتلك المباراة.

وعلّق الحكم الإنجليزي السابق بيتر والتون على اللقطة، بالقول: "مجتمع كرة القدم بأجمعه يؤكد أن هذه ضربة جزاء، وبصفتي حكما سابقا في الدوري الإنجليزي الممتاز، أعتقد أن هذا القرار كان خاطئا، وكان ينبغي أن تكون ركلة جزاء".

وأدار سواربريك مباريات في "البريميرليغ" في الفترة بين أعوام 2011 حتى 2018، كما بدأ التحكيم في الدرجة الأولى (التشامبيون شيب) منذ 2005.

واعتمدت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم استخدام تقنية الفيديو (VAR) بشكل رسمي في أغسطس/آب 2019، سعيا منها لتحسين عملية اتخاذ القرارات الصحيحة والحد قدر الإمكان من الأخطاء التحكيمية المؤثرة والمكلفة، التي قد تسهم في منح فريق اللقب أو تتسبب في هبوط آخر.

وتؤكد "ميرور" أن تقنية (VAR) واجهت انتقادات قوية منذ اعتمادها في "البريميرليغ"، وزادت بعد الكثير من القرارات المثيرة للجدل التي وصلت إلى حد اتخاذ قرارات خاطئة باعتراف لجنة الحكام واللجنة المسؤولة عن إدارة التقنية.