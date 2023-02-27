بطلب من أنشيلوتي.. نجل زيدان الرابع يتدرب مع فريق ريال مدريد

سار إلياس زيدان، النجل الرابع لأسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، على خطى أشقائه الثلاثة بعدما ظهر في مران الفريق الأول لريال مدريد.

وأكدت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن إلياس شارك في التدريب الصباحي لريال مدريد يوم الاثنين 27 فبراير/شباط 2023، بطلب من الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن إلياس نجح في الوصول إلى ما وصل إليه أشقاؤه الثلاثة إنزو ولوكا وثيو، الذين نالوا من قبل شرف خوض حصص تدريبية مع الفريق الأول للنادي "الملكي".

🇫🇷 Elyaz Zidane in first team training today. pic.twitter.com/m6T7KLBL3O — Madrid Zone (@theMadridZone) February 27, 2023

ووصل إلياس إلى أكاديمية ريال مدريد في صيف عام 2021 وهو في سن الـ15، ويلعب حاليا مع فريق ريال مدريد تحت 18 عاما.

وعلى الرغم من أن نجل زيدان الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، لم يخض أي مباراة مع فريق الكاستيا (ِشباب ريال مدريد) تحت قيادة المدرب راؤول غونزاليس، فإنه تمتع بفرصة التدرب مع الفريق الأول.

وأوضحت "سبورت" أن إلياس وشقيقه ثيو هما الوحيدان من بين أبناء زيدان الأربعة اللذان ما زالا يدافعان عن قميص ريال مدريد.

ويبلغ ثيو من العمر 20 عاما، ويلعب في مركز خط الوسط، وهو عنصر أساسي في تشكيلة المدرب راؤول غونزاليس.

أما شقيقهما الأكبر إنزو فقد ظهر مرة وحيدة بقميص فريق الكبار لريال مدريد يوم 30 يناير/كانون الثاني 2016، في المباراة ضد كولتورال إي ديبورتيفو ليونيسا في إياب دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ولم ينجح إنزو (27 عاما) في حجز مكان أساسي في ريال مدريد، ليخوض عدة تجارب أخرى من بينها ديبورتيفو ألافيس، ولوزان في سويسرا، وهو يلعب الآن لفريق فوينلابرادا المنافس في دوري الدرجة الثالثة بإسبانيا.

📸| Elyaz Zidane, Hugo de Llanos, Daniel Mesonero and Takuhiro Nakai were in training with the first team today. pic.twitter.com/9flr6HStO5 — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) December 3, 2022

أما لوكا (24 عاما) فخاض مباراتين اثنتين مع ريال مدريد، وكلتاهما في الدوري الإسباني ضد فياريال في موسم 2017-2018، والثانية أمام هويسكا بموسم 2018-2019.

بعدها رحل لوكا عن ريال مدريد، وارتدى قمصان عدة أندية من بينها راسينغ ورايو فاليكانو، والآن يلعب في صفوف إيبار.

كما شارك ثيو، نجل زيدان الثالث، في مران الفريق الأول لريال مدريد، لكنه لم يخض أي مباراة رسمية مع "الملكي".

يُذكر أن زين الدين زيدان كان قد دافع عن ألوان ريال مدريد في الفترة ما بين عامي 2001 و2006، لعب خلالها 227 مباراة بجميع البطولات، مسجلا 49 هدفا مع 68 تمريرة حاسمة، كما حصد 6 ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وآخر في الدوري الإسباني.

وبعد اعتزاله أشرف على تدريب الفريق في فترتين، وقاده للتتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، والدوري الاسباني مرتين.