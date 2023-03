بطلب من أنشيلوتي.. نجل زيدان الرابع يتدرب مع فريق ريال مدريد

سار إلياس زيدان، النجل الرابع لأسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، على خطى أشقائه الثلاثة بعدما ظهر في مران الفريق الأول لريال مدريد.

وأكدت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن إلياس شارك في التدريب الصباحي لريال مدريد يوم الاثنين 27 فبراير/شباط 2023، بطلب من الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن إلياس نجح في الوصول إلى ما وصل إليه أشقاؤه الثلاثة إنزو ولوكا وثيو، الذين نالوا من قبل شرف خوض حصص تدريبية مع الفريق الأول للنادي "الملكي".

🇫🇷 Elyaz Zidane in first team training today. pic.twitter.com/m6T7KLBL3O

ووصل إلياس إلى أكاديمية ريال مدريد في صيف عام 2021 وهو في سن الـ15، ويلعب حاليا مع فريق ريال مدريد تحت 18 عاما.

وعلى الرغم من أن نجل زيدان الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، لم يخض أي مباراة مع فريق الكاستيا (ِشباب ريال مدريد) تحت قيادة المدرب راؤول غونزاليس، فإنه تمتع بفرصة التدرب مع الفريق الأول.

وأوضحت "سبورت" أن إلياس وشقيقه ثيو هما الوحيدان من بين أبناء زيدان الأربعة اللذان ما زالا يدافعان عن قميص ريال مدريد.

ويبلغ ثيو من العمر 20 عاما، ويلعب في مركز خط الوسط، وهو عنصر أساسي في تشكيلة المدرب راؤول غونزاليس.

أما شقيقهما الأكبر إنزو فقد ظهر مرة وحيدة بقميص فريق الكبار لريال مدريد يوم 30 يناير/كانون الثاني 2016، في المباراة ضد كولتورال إي ديبورتيفو ليونيسا في إياب دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ولم ينجح إنزو (27 عاما) في حجز مكان أساسي في ريال مدريد، ليخوض عدة تجارب أخرى من بينها ديبورتيفو ألافيس، ولوزان في سويسرا، وهو يلعب الآن لفريق فوينلابرادا المنافس في دوري الدرجة الثالثة بإسبانيا.

📸| Elyaz Zidane, Hugo de Llanos, Daniel Mesonero and Takuhiro Nakai were in training with the first team today. pic.twitter.com/9flr6HStO5

— Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) December 3, 2022