ميسي الأوفر حظا.. صراع ثلاثي على جائزة أفضل لاعب في العالم

بعد أكثر من 3 أعوام على فوزه بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته الكروية، تبدو الفرصة سانحة أمام نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

ويتطلع ميسي إلى حمل الجائزة مجددا خلال الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والمقرر غدا الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وقبل 3 أشهر فقط، لم يكن ميسي مرشحا بقوة للمنافسة الحقيقية على الفوز بهذه الجائزة، ولكن فوزه مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 في قطر، ضاعف من فرصه في الفوز بالجائزة للمرة السابعة في مسيرته الكروية.

الكشف عن القوائم النهائية للمرشحين للفوز بجوائز #TheBest FIFA Football Awards لعام 2022 🏆 ⬅ تمثِّل هذه الجائزة تكريماً للأداء الاستثنائي في عالم المستديرة الساحرة للرجال والسيدات

⬅ سيتم تتويج الفائزين في حفل يُقام يوم الاثنين 27 فبراير/شباط 2023 في باريس تفاصيل ✍👇 — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) February 12, 2023

ويستحوذ ميسي على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بهذه الجائزة برصيد 6 ألقاب متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز اللقب 5 مرات سابقة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبروتيفو" الإسبانية أن ميسي سيفوز بالجائزة غدا الاثنين في باريس.

ووصل ميسي بالفعل إلى القائمة النهائية للمرشحين للفوز بهذه الجائزة لعام 2022، ولكنه يواجه منافسة شرسة في هذه القائمة النهائية أمام مهاجمين فرنسيين هما كيليان مبابي زميله في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والمخضرم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

وقبل انطلاق فعاليات كأس العالم في قطر، كانت إنجازات ميسي في 2022 قاصرة على الفوز مع سان جيرمان بلقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي، إضافة للفوز مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس "فيناليسما"، التي فاز فيها الفريق بصفته بطلا لكأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) على المنتخب الإيطالي بطل كأس أمم أوروبا.

ولكن اللاعب المخضرم، كتب الفصل الأهم والأبرز في مسيرته الكروية خلال الأسابيع الأخيرة من 2022 بقيادة منتخب بلاده إلى لقب المونديال، والذي كان الجزء الوحيد الغائب عن سجل إنجازات ميسي بعدما توج في 2021 بلقب كوبا أميركا .

وقدم ميسي مجموعة من العروض الرائعة مع المنتخب الأرجنتيني واستعاد الفريق اتزانه بعد الهزيمة المفاجئة أمام المنتخب السعودي في أولى مبارياته بالبطولة، ليشق طريقه بنجاح إلى المباراة النهائية التي تغلب فيها على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3.

وسجل ميسي 7 أهداف في البطولة بينها هدفان في المباراة النهائية كما صنع 3 أهداف لزملائه.

وكانت الصفات القيادية لميسي من أبرز عوامل نجاح المنتخب الأرجنتيني في حصد اللقب العالمي، وساهم هذا في فوز ميسي (35 عاما) بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة وأصبح أول لاعب يحرز هذه الجائزة مرتين بعد فوزه بنفس الجائزة في مونديال 2014 بالبرازيل رغم هزيمة فريقه أمام المنتخب الألماني في نسخة 2014.

وخلال مونديال قطر، حقق ميسي العديد من الأرقام القياسية، إذ أصبح اللاعب الوحيد حتى الآن الذي هز الشباك في المونديال وهو دون الـ20 ثم بعد تجاوز الـ20 من عمره ثم بعد اجتياز الـ30 عاما من عمره.

ولم يكن المونديال القطري سببا في وصول ميسي فقط إلى القائمة النهائية للمرشحين على جائزة الفيفا بل لعب دورا أيضا في وصول مبابي زميله في سان جيرمان ونجم هجوم المنتخب الفرنسي.

ولعب مبابي (24 عاما) دورا مهما للغاية في وصول المنتخب الفرنسي إلى نهائي المونديال بعد 4 سنوات من قيادته الفريق نفسه للفوز باللقب.

وبالرغم من خسارة المنتخب الفرنسي النهائي أمام نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح، كتب مبابي لنفسه تاريخا في هذه النسخة وخاصة في المباراة النهائية، حيث سجل 3 أهداف (هاتريك) في النهائي وأصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ مونديال 1966.

وتوج مبابي هدافا لمونديال 2022 برصيد 8 أهداف، ورفع رصيده في قائمة هدافي البطولة عبر التاريخ إلى 12 هدفا بعدما أحرز 4 أهداف في مونديال 2018 في روسيا.

وكان أداء مبابي في النهائي أمام المنتخب الأرجنتيني مثار إعجاب المتابعين للبطولة خاصة أنه نجح في إعادة الفريق للمنافسة بقوة أمام راقصي التانغو خلال المباراة، وظلت المنافسة قائمة بين الفريقين حتى النهاية. ولكن الحظ لم يحالف مبابي لفوز الديوك الفرنسية مجددا بلقب المونديال.

وخلال الموسم الماضي، كان لمبابي الدور الأكبر في فوز سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي كما أحرز اللاعب 39 هدفا وصنع 26 أخرى في 46 مباراة خاضها مع الفريق بمختلف البطولات في الموسم الماضي.

وترتكز طموحات بنزيمة في الفوز بجائزة الفيفا لعام 2022 على إنجازاته مع ناديه على مدار موسم طويل وشاق، في حين أجبرته الإصابة على الغياب عن بطولة كأس العالم 2022.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فاز بنزيمة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

وقدم بنزيمة (35 عاما) موسما استثنائيا مع الريال، وأحرز خلاله لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتوج بنزيمة بلقب أفضل لاعب في دوري الأبطال بالموسم الماضي وجائزة هداف المسابقة بـ 15 هدفا بخلاف فوزه بلقب هداف الدوري الإسباني في الموسم الماضي أيضا برصيد 27 هدفا.

ويحلم بنزيمة حاليا بإحراز جائزة "الأفضل" في استفتاء الفيفا برغم عدم مشاركته في مونديال 2022 بسبب الإصابة.