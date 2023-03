وصفتها جماهير "الريدز" بـ"حجج واهية".. تبريرات صادمة لكلوب بعد تعادل ليفربول وكريستال بالاس

يقترب رصيد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول من النفاد عند جماهير "الريدز" بعد سقوط الفريق بفخ التعادل السلبي أمام كريستال بالاس في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد الخسارة المدوية أمام ريال مدريد 2-5 في دوري أبطال أوروبا، لم ينجح "الريدز" في مداواة بعض من آثار تلك الهزيمة، كما أخفق في هز شباك كريستال بالاس.

وأطلق كلوب تصريحات بعد المباراة، برّر فيها أسباب هذا التعادل، ودافع عن لاعبي فريقه، ولكن هذه المرة لم ترق لجماهير ليفربول، وفق ما ذكر موقع "غيفمي سبور" (givemesport) البريطاني.

وقال كلوب "في الحقيقة لم أر أي تأثير على الفريق من مباراة ريال مدريد، لو سجلنا لعدنا إلى مدينتنا ونحن فائزون".

لكن كلوب أشار إلى تراكم المباريات وتأثيرها البدني على الفريق، حيث أوضح "ما يمر به الفريق هو أمر بدني، صدقوني سيكون فارق كبير لو لعبنا مباريات أقل في الأسبوع".

🗣 "This will not be the season where they look at the history books and say let's look at that season again and again. There will not be big movies about it."

Jurgen Klopp says Liverpool need to stop feeling sorry for themselves after bad results and move on pic.twitter.com/7O5qhjYNDH

— Football Daily (@footballdaily) February 26, 2023