كم تبلغ ثروة نيمار لاعب باريس سان جيرمان؟

يعد النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان أحد أفضل اللاعبين في العالم وأيقونة البرازيل الكروية الذي بدأ مسيرته مع سانتوس ومر على برشلونة قبل أن يصل إلى الفريق الباريسي.

وبحسب موقع "سليبرتي نت وورث" (celebritynetworth.com)، فإن أغلى لاعب في العالم والذي دفع سان جيرمان 220 مليون يورو لضمه من برشلونة، تبلغ ثروته نحو 200 مليون دولار.

ودخل نيمار قائمة أغلى لاعبي كرة القدم خاصة والرياضة عامة.

وإضافة إلى الراتب الكبير الذي يتقاضاه من سان جيرمان، فهو الوجه الإعلاني لكثير من الشركات الكبرى بينها "بوما" و"رد بول" وغيرهما.

ويكشف موقع "فوت ميركاتو" المتخصص برواتب اللاعبين والانتقالات، أن نيمار يتقاضى سنويًّا نحو 38 مليون دولار أي نحو 737 ألف دولار أسبوعيًّا.

ويبلغ نيمار 31 عاما وسجل 70 هدفا في 120 مباراة بقميص منتخب البرازيل ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب "السامبا" معادلا رقم الأسطورة البرازيلية بيليه.

كما يملك بيليه 350 هدفا في مسيرته مع الأندية الثلاثة، سانتوس وبرشلونة وسان جيرمان.