ضرب عصفورين بحجر واحد.. بايرن ميونخ يستعيد الصدارة ونغمة الانتصارات

استعاد بايرن ميونخ نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) عقب فوزه الكبير بثلاثية نظيفة على ضيفه يونيون برلين اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الـ22 للمسابقة.

وعاد بايرن الفائز باللقب في المواسم العشرة الأخيرة إلى صدارة المسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 46 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد يونيون برلين الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة خلال الموسم الحالي والأولى في 2023 عند 43 نقطة، وظل في المركز الثالث.

وسجل ثلاثية الفريق البافاري الكاميروني إريك مكسيم تشوبو موتينغ (31) وكينغسلي كومان (40) وجمال موسيالا الذي احتفل بعيد ميلاده الـ20 اليوم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة عودة النجم السنغالي ساديو ماني لصفوف بايرن من جديد، بعد غياب دام 110 أيام، عقب تعافيه من الإصابة البالغة التي تعرض لها نهاية العام الماضي وتسببت في غيابه عن منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وبهذا الفوز الكبير، صالح بايرن جماهيره التي شعرت بخيبة أمل كبيرة، عقب خسارته المباغتة 2-3 أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة الماضية للبطولة.