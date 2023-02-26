شاهد- قادته إلى نهائي دوري أبطال آسيا.. سباعية تاريخية للهلال السعودي في مرمى الدحيل القطري

سحق الهلال السعودي فريق الدحيل القطري بسباعية نظيفة في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وضرب الهلال موعدا مع أوروا ريدز الياباني في المباراة النهائية للبطولة، حيث تأهل الأخير للدور ذاته بعد فوزه 3-1 بمجموع المباراتين على جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي.

وسجل سباعية "الزعيم" أوديون إيغالو (2 و10 و48 و62) وموسى ماريغا (18 و27) وسالم الدوسري (38).

ويستضيف الهلال الفريق الياباني أوروا ذهابا في 29 أبريل/نيسان المقبل في السعودية على أن تقام مباراة الإياب في 6 مايو/أيار على ملعب أوروا في مدينة سايتاما اليابانية.