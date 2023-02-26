خسارة الزمالك وتعادل الأهلي وسقوط منتخب الشباب.. هجوم حاد على الاتحاد بعد يوم حزين للكرة المصرية

كان أمس السبت يوما "حزينا" على الكرة المصرية، وفق ما وصفه الإعلام والجمهور المصري، حيث خسر الزمالك من الترجي التونسي، وتعادل الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، كما ودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا للشباب بخسارة قاسية على ملعبه أمام السنغال.

وخسر الزمالك أمام الترجي صفر-2، وتعادل الأهلي مع صن داونز في القاهرة 2-2 ليتأزم موقف الفريقين بدوري الأبطال.

الشناوي يتألق ومحمد عبد المنعم يسجل هدف التعادل للأهلي#دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_صنداونز pic.twitter.com/5qZuXGlCqI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 25, 2023

وتعرضت الكرة المصرية إلى هجوم واسع من المحللين الرياضيين والصحافة والإعلام المحلي، إضافة إلى رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين تعاملوا مع الخسارتين والتعادل بالقاهرة تعاملا ساخرا.

وتعرض منتخب مصر للشباب إلى خسارة قاسية من السنغال 4-صفر، ليخرج من دور المجموعات بعد تذيله المجموعة الأولى، وحصد نقطة واحدة فقط من 3 مباريات.

وانتقد المحلل الرياضي رضا عبد العال المسؤولين عن الكرة في مصر بسبب سوء الأداء الذي ظهر به منتخب الشباب في البطولة التي تستضيفها مصر.

وقال عبد العال -الذي كان لاعبا في الزمالك والأهلي في تسعينيات القرن الماضي- في لقاء تلفزيوني "تم اختيار مدرب منتخب الشباب محمود جابر بناء على ماذا؟ وما هي مؤهلاته لذلك؟.. نحن عندنا لاعبون مميزون ولكن لا يوجد مدراء فنيون جيدون يديرون اللاعبين بشكل جيد من أول المنتخب الأول إلى الناشئين".

#من_مصر | يوم حزين على الكرة المصرية.. منتخب الشباب يودع بطولة إفريقيا.. والأهلي يتعادل مع صن داونز.. والزمالك يخسر من الترجي التونسي pic.twitter.com/NP1iKhEzkZ — CBC Egypt (@CBCEgypt) February 25, 2023

وهاجم المحلل الرياضي أحمد يماني اتحاد الكرة المصري في سلسلة تغريدات على تويتر، حاول فيها الوصول لأسباب إخفاقات إدارة الاتحاد الحالية، على حد قوله.

على مستوي باقي الملفات هي نفس النتيجة ونفس طريقة الادارة، ملف التعامل مع المواهب والبراعم، ملف لجنة الحكام، ملف عدم تقدم مصر لتنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا ٢٠٢٢، ملف مستحقات كيروش، ملف تولي ايهاب جلال الادارة الفنية للمنتخب ويتشال بعد ماتشين، فشل تام في ادارة الكرة المصرية.. — Ahmed Yamany (@AhmedYamany) February 25, 2023

وأضاف يماني "منتخب مصر للشباب ماذا يفعل في بطولات أفريقيا التي توصل إلى كأس العالم؟ ففي 2013 كان البطل، وهذا الجيل الآن وصل 31 سنة يعني انتهى تقريبا، و2015 لم نتأهل لكأس الأمم، 2017 خرجنا من المجموعات، 2019 و2021 لم نتأهل لكأس الأمم، وأخيرا 2023 لعبنا على أرضنا وخرجنا من المجموعات".

وتابع "على مستوى باقي الملفات هي نفس النتيجة ونفس طريقة الإدارة، ملف التعامل مع المواهب والبراعم، ملف لجنة الحكام، ملف عدم تقدم مصر لتنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، ملف مستحقات كيروش، ملف تولي إيهاب جلال الإدارة الفنية للمنتخب، ويقال بعد مباراتين فشلٌ تام في إدارة الكرة المصرية".

كما أبدى الشاعر المصري هشام الجخ رأيه في القضية بقوله "يوم حزين على الكرة المصرية بالكامل الأهلي والزمالك ومنتخب الشباب".

وفي التعليقات الساخرة بعد نتائج أمس السبت، عمدت صفحات مصرية وناشطون إلى نشر فيديوهات وصور ساخرة تعكس واقع الكرة المصرية والحال الذي وصلت إليه.

وشارك الناشط المصري مصطفى البنا عبر قناته على يوتيوب مقطع فيديو قال فيه "يوم حزين على الكرة المصرية بالكامل"، ويقصد الأندية والمنتخبات.

يوم حزين على الكرة المصرية بالكامل

الأهلي

الزمالك

منتخب الشباب

😩 — هشام الجخ (@Hishamalgakh) February 25, 2023