غاب كريستيانو وحضر ميسي.. تشكيلة "الظاهرة" رونالدو المثالية

اختار "الظاهرة" البرازيلي رونالدو نازاريو تشكيلته المثالية في كرة القدم والتي ضمت عددا من أساطير اللعبة، في وقت استبعد منها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء النجمان الأسطوريان الراحلان، البرازيلي بيليه، والأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، في تشكيلة اللاعب المعروف بلقب "الظاهرة".

ويُنظر إلى رونالدو البرازيلي على أنه واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ الساحرة المستديرة، وهناك من يراه الأفضل على الإطلاق لولا الإصابات القوية والخطيرة التي حرمته من مواصلة اللعب في أعلى المستويات.

وأبرز موقع "يو أو إل" (uol) البرازيلي خيارات "الظاهرة" عندما سُئل عن أفضل تشكيلة في كرة القدم على الإطلاق، قبل يوم واحد من حفل توزيع جوائز الأفضل والذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

Image: Ronaldo Nazario's ideal XI, featuring 4 former Barça players. pic.twitter.com/OVn3Q8pAKv — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 26, 2023

وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي:

حراسة المرمى: الإيطالي جيانلويجي بوفون.

خط الدفاع: البرازيليان كافو وروبرتو كارلوس والإيطالي باولو مالديني والألماني فرانز بكنباور.

خط الوسط: البرازيليان زيكو ورونالدينيو والأرجنتينيان مارادونا وليونيل ميسي.

خط الهجوم: البرازيليان رونالدو وبيليه.

واختار رونالدو مواطنه البرازيلي زاغالو الذي وصفه بأنه "أفضل مدرب عملت معه في حياتي".

ولم يقع اختيار "الظاهرة" على البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث وضعه البرازيلي على دكة البدلاء، وقال: "سيكون لدي فريق دكة بدلاء قوية ومليئة بالنجوم مثل غارينشا وريفالدو وكريستيانو وغيرهم الكثير".

ولعب رونالدو "الظاهرة" خلال مسيرته لعب بألوان أندية كروزيرو وكرونثيانز البرازيليين والغريمين برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وإنتر وميلان في إيطاليا وأيندهوفن الهولندي.

وسجل رونالدو بألوان هذه الأندية مجتمعة 295 هدفا في 453 مباراة، إضافة إلى 75 تمريرة حاسمة وحصد 13 بطولة.

ومع منتخب البرازيل، تُوج رونالدو بـ5 ألقاب، هي كأس العالم (1994 و2002)، وكوبا أميركا مرتين وكأس القارات مرة وحيدة.