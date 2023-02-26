توتنهام يهزم تشلسي المدجج بالنجوم ويعمّق جراحه في البريميرليغ
26/2/2023
فاز فريق توتنهام على ضيفه تشلسي بهدفين دون رد في مباراة "ديربي لندن" في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم توتنهام بهدف سجله أوليفر سكيب في الدقيقة الـ46 قبل أن يسجل هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة الـ82.
ورفع "السبيرز" رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد "البلوز" عند 31 نقطة في المركز العاشر.
هدف توتنهام😨😨 pic.twitter.com/J4qqCZgDdw
— AS (@KALD40452800) February 26, 2023
🎥 هدف توتنهام الثاني من هاري كين.pic.twitter.com/eLLDIXwt7M
— #احداث_الكرة_الإنجليزية (@Silvr_EPL) February 26, 2023
المصدر : وكالات