توتنهام يهزم تشلسي المدجج بالنجوم ويعمّق جراحه في البريميرليغ

فاز فريق توتنهام على ضيفه تشلسي بهدفين دون رد في مباراة "ديربي لندن" في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم توتنهام بهدف سجله أوليفر سكيب في الدقيقة الـ46 قبل أن يسجل هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة الـ82.

ورفع "السبيرز" رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد "البلوز" عند 31 نقطة في المركز العاشر.