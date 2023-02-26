رياضة

توتنهام يهزم تشلسي المدجج بالنجوم ويعمّق جراحه في البريميرليغ

Premier League - Tottenham Hotspur v Chelsea
توتنهام رفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب البريميرليغ (رويترز)
26/2/2023

فاز فريق توتنهام على ضيفه تشلسي بهدفين دون رد في مباراة "ديربي لندن" في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم توتنهام بهدف سجله أوليفر سكيب في الدقيقة الـ46 قبل أن يسجل هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة الـ82.

ورفع "السبيرز" رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد "البلوز" عند 31 نقطة في المركز العاشر.

المصدر : وكالات