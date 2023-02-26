الأهلي يتعثر والترجي يتعملق والرجاء يتألق.. أبرز نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا

اقتنص ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي تعادلا صعبا 2-2 من مضيفه الأهلي المصري، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم صن داونز عن طريق بيتر شالويلي (33)، قبل أن يدرك محمد عبد المنعم التعادل للأهلي (59).

وفي الدقيقة 74 سجل حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي قبل أن يدرك الضيوف التعادل مجددا عبر ثابيلو مورينا (80).

ورفع صن داونز رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، في حين حصد الأهلي أول نقطة له في البطولة بعدما خسر أمام الهلال السوداني في الجولة الماضية ليحتل المركز الثالث، ويتذيل القطن الكاميروني الترتيب من دون رصيد من النقاط.

ويحتل الهلال السوداني المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، عزز الترجي التونسي صدارته المجموعة، وذلك عقب فوزه على ضيفه الزمالك المصري بهدفين دون رد سجلهما محمد علي بن حمودة (35) ومحمد علي بن رمضان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الترجي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق 5 نقاط عن المريخ السوداني صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الزمالك عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وفي المجموعة الثالثة، عزز الرجاء البيضاوي المغربي صدارته المجموعة، وذلك عقب تغلبه على فريق حوريا الغيني بهدفين من دون رد سجلهما حمزة خابا (43) ونوفل الزرهوني (89).

ورفع الرجاء رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن حوريا صاحب المركز الثاني، ويحتل فريق سيمبا التنزاني المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في حين يتذيل فايبرز الأوغندي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وفي المجموعة الأولى، تغلب فيتا كلوب الكونغولي على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بهدف نظيف سجله ماناس مبدي (65).

وحصد فيتا كلوب أول 3 نقاط له في المجموعة، محتلا المركز الرابع، علما بأنه خاض مباراتين فقط بعد تأجيل مواجهته مع الوداد البيضاوي المغربي صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط في الجولة الأولى لمشاركة الأخير في كأس العالم للأندية.

على الجانب الآخر، ما زال شبيبة القبائل متصدرا المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن بترو أتلتيكو الأنغولي.